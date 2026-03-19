Lamine y Szczęsny, comprometidos con la causa de un niño pequeño tras el 7-2 ante el Newcastle

El fútbol está hecho de historias. Es un deporte que despierta pasiones, une a las personas y, a veces, sirve como altavoz para causas sociales. Este miércoles se vivió una de esas historias memorables en el Spotify Camp Nou.

El FC Barcelona arrasó con el Newcastle, logrando el pase a los cuartos de final de la UEFA Champions League en un encuentro inolvidable. Los pupilos de Hansi Flick vencieron por 7-2 a 'Las Urracas', un resultado que le da al Barça una dosis de moral enorme de cara a lo que viene.

La victoria, dedicada a Wojciech

En medio de la fiesta en el Spotify Camp Nou, estaba un niño pequeño, de tan solo 10 años, que cumplió uno de sus grandes sueños. Se trata de Wojciech, protagonista de esta historia, quien tuvo la oportunidad de conocer a sus ídolos. Wojciech padece un trastorno en el crecimiento de los huesos, lo que hace que mida apenas 97 cm y pese 17,5 kg, además de presentar diferencias en la estructura de sus extremidades.

A esto se suma un diagnóstico de pérdida auditiva bilateral y varias operaciones a las que ha tenido que someterse. Su organismo tampoco produce colágeno, lo que complica aún más su desarrollo. A pesar de todo, sigue adelante con valentía, asistiendo a terapias de rehabilitación física y auditiva.

Su madre, quien gestiona la cuenta de Wojciech, compartió un video antes del partido en el que se ve a Lamine Yamal compartiendo un momento muy especial con él, bailando juntos en un gesto lleno de cercanía y humanidad que rápidamente conquistó a todos. Lamine ha demostrado en muchas ocasiones ser un jugador humilde, cercano y siempre comprometido con este tipo de causas.

Szczesny, su referente

Además, Wojciech tuvo la oportunidad de ver a Szczęsny, un referente para él, y disfrutar de su presencia en la portería, en una experiencia que seguro jamás olvidará. El guardameta polaco entró al terreno de juego en el minuto 83 de partido, tras 'el susto' de Joan Garcia.

Su historia trasciende el deporte y se convierte en un llamado a la solidaridad. Cada ayuda cuenta para mejorar su calidad de vida y ofrecerle más oportunidades de seguir luchando y soñando. Las donaciones para su tratamiento se pueden realizar a través del correo de su madre: Patrycjafel@tlen.pl.