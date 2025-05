Lamine sorprende con uno de sus jugadores favoritos fuera del Barça

Lamine Yamal tiene una relación especial con la música. En el vestuario azulgrana se ha convertido en el dj oficial y también es el último embajador de la marca de auriculares Beats, fundada por el rapero y productor Dr. Dre y propiedad de Apple.

Coincidiendo con el spot que ha protagonizado el futbolista vinculado a este patrocinio, el delantero ha respondido a un cuestionario muy vinculado a la música que ha publicado la revista Icon. Lamine también ha contestado a alguna cuestión futbolística con alguna respuesta que sorprenderá a más de uno.

A la cuestión de quién es su jugador favorito fuera de Barcelona en este momento, dijo: "en este momento, fuera del Barça, creo que Dembelé o Bukayo Saka lo están haciendo muy bien". Hay que recordar que Lamine llegó a coincidir con Ousmane y que seguramente su explosión no se hubiera precipitando tanto de no haber salido el francés al PSG.

Los dos competían por la misma posición (la de extremo derecho) y Ousmane era uno de los futbolistas en los que más confiaba Xavi. Su marcha al PSG llegó a pesar de los intentos de Xavi de que el futbolista siguiera. Pero el Mosquito prefirió coger un nuevo rumbo en su carrera. Tras una primera campaña interesante, su gran explosión ha llegado en esta jugando como falso nueve. Una posición en la que ha multiplicado sus cifras goleadoras.

En el cuestionario Lamine también responde a otras cuestiones. Estas son algunas de sus respuestas en Icon

Estadio en el que nunca ha jugado, pero le gustaría hacerlo

Me quedan muchísimos por conocer, sobre todo fuera de Europa. En Europa creo que hay algunos míticos en los que me gustaría jugar como Old Trafford o Anfield.

¿Ganar la Champions League y La Liga con el Barcelona o ganar la Copa del Mundo con España?

No podría elegir. Siempre que juego es para competir al máximo y para ganar. Así que serían todas.

¿Qué ligas deportivas de EE. UU. sigue? ¿Tienes algún equipo o jugador favorito en la NFL o NBA?

Podría decir que la NBA y me gusta ver a LeBron, claro.

¿A quién está escuchando últimamente?

El Morad siempre está. Myke Towers, algo de reggaetón clásico...

¿Qué música le ayuda a prepararte para esos grandes momentos?

Además de los que nombré, creo que raperos de vieja escuela como 50 Cent, Eminem... Me pongo los Beats, subo el volumen y entro en modo partido.

Cuéntenos una canción o un artista que le encante y que no nos esperaríamos...

Podría ser algo de flamenco... lo escucho con menos frecuencia, pero me gusta.