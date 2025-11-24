"Lamine no sigue a Messi ni le dio 'me gusta' a la publicación en el Spotify Camp Nou"

El 10 de noviembre es una fecha que quedará grabada en la memoria de todos los seguidores del Barça, pues fue el día en que Leo Messi, el eterno "10", sorprendió al mundo del fútbol con una acción inesperada. Aquel lunes, mientras muchos aún dormían, el astro argentino publicó una serie de imágenes que, en cuestión de segundos, dieron la vuelta al mundo. Las imágenes mostraban a Messi tanto fuera como dentro del nuevo Spotify Camp Nou, un lugar que, a pesar de su ausencia de años, parece seguir siendo su hogar.

El regreso de Messi a Barcelona fue, sin lugar a dudas, un acontecimiento que pilló a todos por sorpresa. Nadie imaginaba que el exjugador azulgrana, que ahora milita en el Inter de Miami, regresaría a la ciudad condal en plena madrugada. Y mucho menos que se adentraría en el estadio sin ningún tipo de permiso explícito del club, pero con la confianza y naturalidad de quien siente que aún es parte de esa familia. Messi accedió al Camp Nou 'con las llaves del estadio' (con el acceso de un trabajador), como si estuviera entrando a su propia casa. En ese momento, la expedición del Barça regresaba de Vigo, tras su partido contra el Celta, lo que hizo aún más surrealista la situación.

La sorpresa de los aficionados fue mayúscula, y no es para menos. El regreso de Messi al estadio que tantas alegrías le dio a él y a la afición parecía una idea descabellada para muchos. Sin embargo, el gesto no fue aislado. Durante años, el vínculo entre el argentino y el FC Barcelona fue mucho más que el de un jugador y su club. Era una relación que trascendía lo deportivo, por lo que este regreso inesperado ha provocado una gran cantidad de especulaciones sobre lo que puede estar sucediendo tras bambalinas.

La relación de Messi y Lamine, cuestión de especulaciones

Una de las cuestiones que más ha intrigado a los seguidores del Barça es la relación entre Messi y el 'sucesor' Lamine Yamal. Aunque ambos se han elogiado mutuamente en comparecencias públicas, aún no se ha visto una interacción directa entre ellos. De hecho, no se siguen en redes sociales, lo que ha generado cierta curiosidad.

"Qué opináis que Leo Messi haya ido al Spotify Camp Nou, con millones de 'me gustas' que tiene, y que hayan dado like prácticamente toda la plantilla del Barça, incluso jugadoras del femenino, y Lamine no le haya dado me gusta, ni lo sigue en Instagram", mencionaban los conductores del pódcast @local.visitantes.

Este enigma de la relación entre Messi y Lamine Yamal no es el único misterio que rodea a esta sorpresiva visita. Las imágenes de Messi en el Camp Nou, junto a sus publicaciones en redes sociales, acumularon millones de reacciones, convirtiéndose en una de las más vistas de su cuenta. La publicación alcanzó los 33 millones de "me gusta", lo que demuestra el poder de atracción que tiene el astro argentino, incluso fuera del Barcelona y del fútbol europeo. A través de sus redes, Messi sigue siendo un fenómeno global que despierta pasiones allá donde va.

El hecho de que tantas personas, incluidas jugadoras del Barça femenino, hayan reaccionado a la publicación muestra la huella que dejó Messi en el club, un legado que, a pesar de su salida, sigue vivo en los corazones de los aficionados. Sin embargo, el hecho de que Lamine Yamal no haya dado 'me gusta', como el resto, ha levantado algunas quejas y ha alimentado aún más las teorías sobre su relación con el '10' histórico del Barça.

Es importante recordar que, aunque Messi dejó el Barcelona en 2021, su figura sigue siendo fundamental para el club. Muchos seguidores creen que su regreso a la ciudad, aunque sea solo por una visita puntual, podría ser el primer paso hacia un retorno definitivo en algún momento de su carrera. Otros, en cambio, consideran que su presencia en el Camp Nou es más un homenaje al lugar que lo vio crecer y a una afición que nunca lo ha olvidado.