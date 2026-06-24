Los empates de Uruguay e Inglaterra arruinan el primer pleno del Barça en el Mundial

La segunda jornada mundialista ha dejado mejor sabor de boca para los intereses del FC Barcelona, tras una fecha inaugural decepcionante, repleta de empates y con solo el gol de Rashford. Los azulgranas han mejorado sus prestaciones, pese a que todavía hay futbolistas que no se han estrenado en el Mundial, como Joan Garcia, Eric o el lesionado Araujo.

La selección española se sacudió las dudas del debut con una victoria contundente ante Arabia Saudí, que se inició con el primer gol en una Copa del Mundo de Lamine Yamal. La estrella del Barça solo disputó 45 minutos, tiempo suficiente para desequilibrar el encuentro. Pau Cubarsí, poco exigido en defensa, y Dani Olmo, magistral en espacios reducidos, también rayaron a buen nivel. Pedri, por su parte, retrasó su posición hasta la base de la jugada, donde brilló como en las grandes noches azulgranas.

Ferran Torres se lamenta de una acción fallada contra Arabia Saudí / X (Twitter)

En el lado contrario están los cuatro culers restantes de la 'Roja'. Ferran Torres, que entró en el descanso para reemplazar a Oyarzabal, vio cómo se le anulaba un gol por estar adelantado y erró una ocasión clara en el mano a mano con el portero saudí. Gavi, que fue titular en el estreno, se quedó sin minutos, al igual que Joan y Eric Garcia, que todavía no han debutado en la cita mundialista.

En el mismo grupo que España se encuentra la Uruguay de Araujo, el único jugador del Barça que no ganó en la segunda fecha del Mundial. El central charrúa, con una microrrotura en el gemelo, tampoco se ha vestido de corto en esta Copa del Mundo y tiene muy difícil llegar al crucial duelo ante la selección española. Raphinha, por otro lado, tampoco jugará en la tercera jornada tras lesionarse en el triunfo brasileño ante Haití. El extremo se resintió de sus molestias en el muslo y fue sustituido en el minuto 40.

Frenkie de Jong, en acción contra Suecia / CARLOS RAMIREZ

Mejor suerte tuvieron Frenkie de Jong y Hamza Abdelkarim, ambos virtualmente clasificados a dieciseisavos. El neerlandés comandó la medular del combinado de Ronald Koeman, que pasó por encima de Suecia para liderar el grupo F, mientras que el egipcio sumó 14 minutos en el triunfo contra Nueva Zelanda, que también deja a 'Los Faraones' en cabeza de la clasificación a falta de una jornada.

Por su parte, la Francia de Koundé ya está matemáticamente en dieciseisavos tras imponerse por 3-0 a Irak en un partido en el que el lateral del Barça, apenas inquietado por el ataque iraquí, fue sustituido en el minuto 83. La Inglaterra de Gordon y Rashford, que empató a cero frente a Ghana nuevamente con el primero como titular y el segundo intentando revolucionar el encuentro desde el banquillo, esta vez sin éxito, también lo tiene todo de cara para estar en la siguiente fase con cuatro puntos, pero lo tendrá que refrendar en la última cita.

Joao Cancelo, por último, realizó una asistencia a Cristiano Ronaldo en la goleada de Portugal a Uzbekistán y fue sustituido al descanso. Los de Roberto Martínez reaccionaron tras el empate contra la RD Congo en la jornada inaugural.