Lamine, a por el rosco: quiere tachar otra 'víctima' en Balaídos

El Barça no ganó en Brujas, pero recuperó al mejor Lamine Yamal. El ‘10’ azulgrana volvió a ser ese futbolista desequilibrante y determinante en el ataque culé, participando directamente en dos goles: marcó uno y provocó otro con un centro que acabó dentro de la portería tras rebotar en un defensa belga.

El joven atacante había arrancado la temporada con dudas por sus molestias de pubalgia, pero cada partido muestra una versión más cercana a su mejor nivel. A pesar de no estar aún del todo cómodo sobre el césped, Lamine atraviesa uno de los momentos más efectivos de su corta carrera: suma cinco goles y seis asistencias en diez encuentros.

Lamine Yamal, celebra el segundo gol del Barcelona contra la Real Sociedad / EFE/Alberto Estevez

En Balaídos, próxima parada del Barça, Lamine tendrá el reto de prolongar su racha y marcar por primera vez ante el Celta. El extremo de Rocafonda se ha medido tres veces al conjunto gallego sin ver portería, aunque ha repartido tres asistencias (una en Montjuïc la temporada pasada y dos en Vigo en el curso 2023/24). Solo le ha faltado el gol.

Lamine va a por el rosco: 13 de 19

A sus 18 años recién cumplidos, Lamine Yamal ya ha marcado a 13 de los 19 equipos de Primera División. El partido del domingo será una nueva oportunidad para ampliar esa lista y acercarse al pleno a una edad de récord.

En su libreta de ‘pendientes’ todavía figuran cinco nombres, además de los gallegos. Dos de ellos son los recién ascendidos Levante y Oviedo. Ante los granotas ya jugó y asistió, mientras que frente al Oviedo no pudo participar por lesión. En cambio, sí marcó contra el Elche, el otro debutante de esta temporada.

Las ‘víctimas’ de Lamine Equipo Goles Asistencias Partidos Real Madrid 3 2 8 Athletic Club 3 0 6 Girona 2 2 5 Mallorca 2 3 5 Osasuna 2 0 5 Real Betis 1 4 6 Valencia 1 2 5 Atlético de Madrid 1 2 5 Rayo Vallecano 1 3 5 Real Sociedad 1 1 4 Villarreal 1 2 4 Espanyol 1 2 2 Elche 1 1 1 Celta 0 3 3 Sevilla 0 1 4 Alavés 0 0 4 Getafe 0 0 3 Oviedo 0 0 0

Los otros tres equipos a los que Lamine todavía no ha logrado batir son Getafe, Alavés y Sevilla. Contra los madrileños acumula tres partidos sin participación directa; contra los vascos, cuatro; y ante los andaluces, tampoco ha visto puerta, aunque sí repartió una asistencia el pasado curso.

La lista de ‘víctimas’ de Lamine a sus 18 años roza lo inverosímil. Sumando goles y asistencias, solo le quedan tres equipos por tachar: Getafe, Alavés y Oviedo. El Barça se enfrentará a los babazorros a final de mes, mientras que ante los otros dos tendrá que esperar a la segunda vuelta, tras perderse los duelos de la primera parte del campeonato por lesión.

Lamine Yamal ya ha vuelto y lo demostró ante el Brujas. Ahora, ante el gran número de bajas que tiene el conjunto de Hansi Flick, el '10' debe volver a ponerse el equipo a la espalda para intentar recortar puntos al Real Madrid antes del parón de selecciones y con un objetivo en la cabeza: terminar el rosco de Primera División. El Celta, marcado en rojo.