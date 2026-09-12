Lamine, el rey del engaño

Lamine Yamal no deja de sorprender. A sus 19 años, el extremo del FC Barcelona se ha convertido en una auténtica anomalía estadística, un futbolista capaz de romper récords que parecían reservados a jugadores con una trayectoria mucho más larga y que, temporada tras temporada, encuentra nuevas formas de elevar todavía más su techo. Su talento para el regate es conocido por todos, pero cuando se analizan sus números desde la llegada de Hansi Flick al banquillo azulgrana, la dimensión de su dominio resulta todavía más llamativa.

Porque Lamine no es simplemente uno de los mejores regateadores del mundo. Los datos apuntan a que está jugando en una categoría propia.

Una diferencia abismal en el Barça

Desde la llegada de Flick, el jugador de Rocafonda ha completado 493 regates, con una media de 5,1 por cada 90 minutos. Una cifra que no encuentra comparación dentro de la plantilla azulgrana y que refleja hasta qué punto su capacidad para superar rivales se ha convertido en uno de los principales argumentos ofensivos del equipo.

Lamine está orgulloso de ser un capitán del Barça / Dani Barbeito

El segundo barcelonista en esta clasificación es Raphinha, con 117 regates completados. Es decir, 376 menos que Lamine. Por detrás aparecen Pedri, con 112, y Fermín López, con 111. La distancia no es simplemente considerable: es prácticamente un abismo.

Lamine cuadriplica los registros de sus compañeros en esta faceta. Y lo hace, además, desde una posición en la que cada recepción, cada conducción y cada uno contra uno parece tener el potencial de desequilibrar un partido. El Barça tiene grandes futbolistas asociativos, llegadores y creativos, pero ninguno genera una sensación de amenaza individual comparable a la del extremo.

El rey de Europa por segundo año consecutivo

Su dominio también se traslada al escenario continental. Lamine Yamal fue el futbolista que más regates completó en la UEFA Champions League durante las dos últimas ediciones.

En la temporada 2024/25 terminó con 56 regates exitosos, mientras que en la 2025/26 alcanzó los 46. Este último registro tiene todavía más valor si se tiene en cuenta que el Barça llegó hasta los cuartos de final, lo que significa que otros futbolistas dispusieron de hasta tres partidos más para intentar superarle. Ni siquiera con esa ventaja lograron arrebatarle el primer puesto.

Lamine y Raphinha celebran el gol del brasileño bajo una tromba de agua / DANI BARBEITO

El dato retrata una realidad incontestable: Lamine no necesita acumular partidos para dominar esta clasificación. Le basta con jugar para convertirse en el futbolista más difícil de detener en el uno contra uno.

Y esta temporada ya ha comenzado exactamente igual. En su estreno ante el Feyenoord, el azulgrana completó siete regates, situándose en lo más alto de la tabla, empatado con Koïta, extremo del AEK de Atenas. Por detrás aparecen nombres de primer nivel mundial como Olise, con seis, o Dembélé, con cuatro.

El escenario cambia, los rivales cambian y la competición eleva su exigencia. El resultado, sin embargo, sigue siendo el mismo: Lamine continúa siendo el jugador que más veces consigue dejar atrás a su defensor.

Lamine es el rey del regate en el mundo del fútbol. No hay defensa que consiga evitar que el de Rocafonda no le supere unas cuantas veces durante el partido, y tal y como ha arrancado la temporada, el extremo azulgrana vuela sobre el terreno de juego y está preparado para seguir aumentando unos números bestiales.

El trono de LaLiga también cambia de dueño

Durante las últimas temporadas, hablar del mejor regateador de LaLiga llevaba inevitablemente a un nombre: Vinicius Jr. El brasileño del Real Madrid había establecido un dominio indiscutible en esta faceta, convirtiéndose en una de las mayores amenazas individuales del fútbol europeo.

Pero el relevo generacional ya no es una posibilidad. Es una realidad que los números certifican. En las dos últimas temporadas, Lamine Yamal ha completado 493 regates, frente a los 276 de Vinicius. La diferencia es de 217 acciones exitosas y demuestra que el azulgrana no solo ha alcanzado al madridista, sino que le ha superado con claridad en la frecuencia con la que desequilibra a sus rivales.

Vinicius y Bartra, en el Betis - Madrid de La Cartuja / EFE

Y su superioridad no se limita al regate. También se refleja en la capacidad para transformar esas acciones en peligro real. Lamine ha generado 235 ocasiones de gol, mientras que Vinicius se queda en 216. Es decir, el jugador del Barça no solo supera más veces a su defensor, sino que también consigue convertir esas ventajas individuales en más oportunidades para su equipo.

La comparación se mantiene cuando se analizan los goles y las asistencias. Lamine suma 89 participaciones directas en gol —47 tantos y 40 asistencias—, por las 76 de Vinicius —45 goles y 28 asistencias—. Una diferencia que evidencia que el crecimiento del azulgrana no se limita a la espectacularidad de sus jugadas, sino que también tiene una traducción directa en la producción ofensiva.