Lamine: "La relación con Lewandowski ha cambiado"

Lamine Yamal ha concedido una entrevista a El Larguero de la cadena SER y ha dejado varios titulares interesantes. El delantero se ha referido, por ejemplo, a su relación con Lewandowski, dos futbolistas de generaciones muy distintas que esta temporada han demostrado una gran conexión.

"Ha mejorado mucho la relación con Lewy. Al final, yo cuando subo al primer equipo, soy un canterano joven y no teníamos tanta relación", empezó diciendo. "Ahora es muy buena, quedamos muchas veces fuera del campo", señaló. Además bromeó sobre los toques que le daba el polaco hace dos años cuando no le llegaba el balón. "Yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta de que cuando no se la pasaba era porque no lo veía".

Lamine también se refirió a la cifra que publicó su padre en instagram coincidiendo con su renovación y descartó algunas leyendas urbanas como que era la ficha que iba a cobrar anualmente. "Antes de firmar, mi padre estaba haciendo una broma con el presidente. Si os lo contara seguro que os haría gracia. No tenía nada que ver con el fútbol... mi padre no subiría nada del contrato".

Cuestionado sobre en qué posición se ve en el futuro, ha asegurado que está cómodo como extremo, aunque cada vez tienda más a probar cosas por dentro. "Creo que siempre seré extremo por mí uno contra un, si que recibiré más dentro, pero por dentro siempre tendré más rivales encima. Si que con los años supongo que empezaré por fuera pero iré haciendo más cosas por dentro".

El fichaje frustrado de Nico

Lamine bromeó con el fichaje frustrado por Nico por el Barça. "Me basta con verlo en la selección. Si no, no lo aguantaría", empezó diciendo. "Le dije a Nico que, si no jugamos juntos, espero que sólo gane un título: el Mundial".

Sobre si se ve con el dorsal 10 la próxima temporada, fue prudente. "A Nico le gustaba Cristiano y a mí Messi... el 17 y el 19 estaban libres y nos quedaron bien. Tengo el 19 , que me ha dado mucha suerte y me ha ido muy bien. De momento el 10 lo lleva Ansu. ¿Más presión por llevar el 10? Cuando vaya a tirar a portería no voy a pensar en qué número llevo".