Lamine, recurso de Ronaldinho y mensaje a la grada de La Cerámica

Olvidada definitivamente (o eso parece) la pubalgia, Lamine Yamal vuelve a estar 'on fire'. Esláloms imposibles, cambios de ritmo, trivelas marca de la casa. El astro de Rocafonda fue un verdadero incordio para la defensa del Villarreal en el partido correspondiente a la Jornada 17 en La Cerámica. En la primera mitad estuvo omnipresente en labores ofensivas y tan solo se echó en falta algo más de precisión en los metros finales.

Lamine estuvo muy condicionado por esa lesión en el pubis que limitaba mucho sus movimientos y por la que no podía arrancas ni estar al 100%. La solución en este caso de dolencias no es parar en seco ni el reposo. Sino aprender a convivir con ella, ir cuidándola con fisios y preparadores físicos y hacer una monitorización constante hasta que desaparezca. Como decíamos, determinante una vez más el de Mataró, esta vez ante un cuadro como el Villarreal que avisó con varias oportunidades claras en la primera mitad.

ENTRADA DURÍSIMA DE RENATO VEIGA

El Barça se adelantó con un tanto de penalti (que él mismo provocó) de Raphinha. Y unos minutos después hubo una jugada clave que provocó Lamine. Controló de espaldas en su propio campo y recibió una entrada durísima por detrás de Renato Veiga. Pudo hacerle muchísimo daño en el tobillo al '10' azulgrana. Una falta que penalizó Alberola Rojas con, valga la redundancia, una cartulina roja.

Lamine y Raphinha celebran el gol del de Rocafonda / Ana Escobar / EFE

Siguió haciendo diabluras Lamine y en la segunda parte llegó el premio del gol. Jugada embarullada en el área 'grogueta', chut en semifallo de Frenkie de Jong y el balón que le cae muerto al astro español. Y ahí se sacaba un recurso que le gustaba mucho a Ronaldinho, la puntera. Disparo seco ante el que nada pudo hacer Luiz Júnior, portero del Villarreal.

MENSAJE A LA GRADA

Entre las varias celebraciones que tenía preparadas el '10', una con mensaje directo a la grada, que lo había estado pitando desde la expulsión de Renato Veiga considerando que había fingido. Se llevó la mano a la boca e imitó el gesto del silbido. Luego hubo tiempo también para hacer la celebración conjunta característica con su colega Raphinha. Nueve goles y 11 asistencias acumula Lamine este curso. Nada mal.