Lamine recibe el doble de insultos racistas que Vinicius

Vomitar odio sale muy barato en el fútbol español. Desde tiempos inmemoriales los estadios de fútbol se han convertido en un enclave ideal para que algunos energúmenos puedan insultar y descalificar a diestro y siniestro. Cierto es que el avance de la tecnología y el ímpetu de la Liga ahn ayudado a ir erradicando poco a poco estas actitudes deleznables, pero todavía se siguen viviendo episodios desagradables en nuestros campos.

Y clama especialmente al cielo el asunto de los insultos racistas. Algo que en su momento se naturalizó, pero que poco a poco se ha ido persiguiendo y desenmascarando. Desde escenas míticas con Roberto Carlos, Eto'o o Dani Alves. Hasta algunas más recientes con Vinicius Júnior como gran protagonista. Parece mentira que hoy en día siga aconteciendo, pero es que de un tiempo a esta parte ha aparecido otro lugar aún más propenso para soltar basura a diestro y siniestro: las redes sociales.

REFUGIADOS DETRÁS DE CUENTAS 'FAKE'

Sobre todo 'X', pero también otros canales se han convertido en un campo de batalla donde refugiarse detrás de cuentas 'fake' y soltar barbaridades. Según un estudio del Observatorio del Racismo y la Xenofobia al que ha tenido acceso 'El País', las conclusiones son muy graves respecto a los insultos racistas hacia jugadores de la Liga.

Lamine, junto a Flick en el entrenamiento / DANI BARBEITO

Y de ese análisis hay un claro perjudicado: Lamine Yamal es el futbolista que recibe más insultos racistas en las redes de toda la Liga, el doble de los que recibe Vinicius. El jugador del Barça acumula el 60% de todos los mensajes de odio y ataques mientras que el del Real Madrid el 29%. Algunas de las expresiones más repetidas son "puto negro morito" y "moro inmundo". En menor medida, otros jugadores que sufren el racismo en las redes son: Mbappé, Balde, Brahim Díaz o Iñaki Williams.

MADRID Y BARÇA, LOS MÁS PERJUDICADOS

Si se analiza el discurso de odio en función del equipo de fútbol, el conjunto más perjudicado es el Real Madrid, con un 34% de los ataques e insultos. El segundo, con un 32%, es el Barça. Entre ambos concentran dos terceras partes de todos los comentarios negativos dirigidos a futbolistas.