Lamine reacciona al doblete de Ansu Fati

Lamine Yamal parece uno de los futbolistas más contentos con la resurrección de Ansu Fati en el Mónaco. El delantero cedido por el Barça ha marcado un doblete, en su segundo partido con el club monegasco, y Lamine ha reaccionado en Instagram.

El de Rocafonda ha colgado una storie con la imagen de Ansu celebrando uno de sus dos goles ante el Metz (5-2) junto a unos emojis de fuego. Lamine ya hizo algo parecido con el primer tanto de Ansu con el Mónaco hace solo unos días en la Champions ante el Brujas.

Lamine ha colgado una storie en Instagram con Ansu como protagonista / INSTAGRAM

Gavi y Balde también se acuerdan de Ansu

Lamine no ha sido el único jugador del Barça que ha reaccionado a la gran actuación de Ansu. Futbolistas como Gavi y Balde también han usado sus redes para celebrar los goles de Ansu que, sin haber sido aún titular con el Mónaco, ya suma tres goles.

El lateral también ha hecho una storie con el mensaje "Ansumaneeeeeee" junto a una imagen de una de las celebraciones y unos emojis de fuego. Gavi, por su parte, también ha colgado una imagen de la celebración y unos emojis con unas caras sonrientes.

Ansu ha sido uno de los grandes nombres de la jornada de la La Ligue 1 con dos goles, a pesar de que no ha salido hasta la segunda mitad. En el primero, ha rematado de primeras tras un gran centro, mientras que el segundo ha sido un gran cabezazo.

Dos goles más que, junto al que marcó en la derrota del Mónaco en la Champions, han marcado sus primeras apariciones con el Mónaco. El conjunto monegasco le preparó una pretemporada especial para su puesta a punto que hizo que no debutara hasta esta semana. Viendo el impacto que está teniendo desde sus primeros minutos parece que fue la mejor decisión.