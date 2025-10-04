Lamine se queda en el gimnasio en un entrenamiento con otra ausencia

El Barça está realizando el último entrenamiento antes de medirse al Sevilla este domingo a las 16.30 horas en el Pizjuán. Tal y como estaba previsto, Lamine Yamal no se ha ejercitado con sus compañeros, ya que está haciendo trabajo específico en el gimnasio por sus problemas en el pubis.

El viernes el club lanzó un comunicado apuntando a la recaída del futbolista y cómo deberá estar entre dos y tres semanas de baja. Una circunstancia que provocó la desconvocatoria de la selección para la segunda ventana de partidos clasificatorios. Flick deberá repensar la delantera y Rashford, Ferran y Lewandowski apuntan al Pizjuán con el asterisco de Roony.

Más ausencias

Lamine no ha sido la única ausencia destacada: el lateral Jofre Torrents tampoco se ha entrenado y regresa a la dinámica del filial. Balde ya tuvo minutos ante el PSG, Gerard Martín ha sido titular en los últimos partidos y Eric Garcia también es una alternativa para el lateral izquierdo. Un escenario que ha hecho que Flick opte por prescindir, de momento, por un lateral muy joven (18 años) que necesita minutos.

Tras realizar la pretemporada con el primer equipo, hace unas semanas ya era el plan inicial, pero la lesión de Balde cambió los planes y le obligó a Flick a recuperar al futbolista. Jofre tendrá ahora la posibilidad de crecer con Belletti en los próximos encuentros.

Fermín pasó por la grada pero no se quedó con sus compañeros en el césped / DANI BARBEITO

Además de Lamine, Flick tampoco ha podido contar en el entrenamiento con los lesionados Joan Garcia, Ter Stegen, Gavi, Raphinha y Fermín. Este último está en la fase final de recuperación y el viernes saltó al césped para ejercitarse en solitario. Este sábado siguió al margen pero esta vez no saltó al campo junto a sus compañeros en el inicio del entrenamiento.

El mediapunta debería estar a punto cuando termine el parón de selecciones ya completamente recuperado de sus problemas musculares. Una vez disponible, volverá la competencia entre Fermín y Olmo para la tercera altura del mediocampo.