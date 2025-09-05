Lamine pulveriza las estadísticas de Vinicius con la selección

En sus dos primeras temporadas como futbolista profesional, Lamine Yamal no solo se ha convertido en el máximo referente del Barça, sino que también de la selección española. Su progresión parece imparable frente al estancamiento de Vinicius, que bajó su nivel en el pasado curso. El brasileño se ha visto opacado por Mbappé en el Real Madrid y en Brasil no ha logrado aprovechar la ausencia de Neymar para convertirse líder.

De hecho, jugador del conjunto blanco nunca ha brillado con la 'Canarinha', a diferencia de la estrella azulgrana. Ello se ve reflejado en las estadísticas. Con 19 partidos y siete años menos que el brasileño —algo que no se suele tener en cuenta en la comparación entre ambos jugadores— Lamine supera a Vinicius Jr en contribuciones de gol.

El debut de la joven perla culer con 'La Roja' no pudo ser mejor. Fue en septiembre de 2023 cuando con tan solo 16 años, Lamine se estrenó marcando en la victoria ante Georgia en la fase de clasificación para la Eurocopa. Dos años después, no hay ninguna discusión que el de Rocafonda es el mejor jugador del combinado español. En sus 22 apariciones con España, el extremo catalán registra 6 dianas y 10 asistencias. Así, promedia 0,73 contribuciones de gol por partido.

Por su parte, el atacante brasileño suma 7 tantos y 6 pases de gol en sus 41 partidos con la 'Canarinha'. Ello equivale a 0,32 intervenciones en jugadas de gol. Esta diferencia pone de manifiesto la superioridad de Lamine sobre el jugador del Real Madrid en cuanto su rendimiento en selecciones se refiere.