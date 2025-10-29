Lamine y la pubalgia: "Es una lesión con la que hay que convivir"

Que Lamine Yamal no está al 100% a nivel físico quedó patente para cualquiera que viera el Clásico en el Bernabéu del otro día. Acostumbrados a sus esláloms imposibles y a cambios de ritmo frenéticos, se vio al astro de Rocafonda frenado. Y en ocasiones tras alguna acción haciendo alguna mueca de molestia.

Lógicamente, el club azulgrana no ha emitido ninguna información médica al respecto y lo último que se conoce fue el alta médica que recibió el pasado 18 de octubre. 10 días después, al del Maresme no se le vio en Chamartín con su frescura y electricidad habituales.

NO ESTÁ AL 100%

Nadie está en su cuerpo como para tener certeza del grado de incomodidad o dolor que siente. De hecho, en el Barça mantienen que la lesión está superada y que de lo que está falto es de ritmo de partidos. Reconocen, eso sí, que no está al 100%.

Lamine Yamal, en el Santiago Bernabéu / Valentí Enrich

Veremos en próximos partidos, pero la pubalgia es una dolencia muy compleja y, sobre todo, multifactorial. Puede tener varios focos y no es como una lesión muscular que a la que cicatriza se puede dar por 'curada'.

Es una lesión que ya afectó en su momento a Leo Messi en dos ocasiones. El fisio Miguel Ángel Cos, que trabajó en el Barça de 2000 a 2008, recordaba para el 'Què t'hi jugues' de la Cadena SER que "las dos pubalgias eran muy diferentes, en la primera aún estaba en crecimiento, cuando estaba en el filial". Y, en forma de anécdota, añade que "le decíamos que no hiciera partidos de fut-tenis con Ronaldinho porque lo daba todo y no podía hacer ejercicios explosivos".

NO ES UNA LESIÓN MUSCULAR

En SPORT visitamos la consulta del también fisioterapeuta Lluís Puig, quien nos explica que "de entrada debemos decir que una pubalgia no es una lesión muscular, sino que es una alteración en la zona del pubis, donde confluyen diferentes músculos. Los abdominales por arriba, los aductores por abajo. Y, aparte, está la musculatura de delante de la pierna, que sería el cuádriceps o los isquios por detrás, y por detrás de la espalda tenemos la musculatura paravertebral".

"Podemos decir que son múltiples factores los que hacen que pueda producirse ese dolor en el pubis. Esto puede venir acarreado por su etapa de crecimiento, en la que ha cambiado su estática corporal y ha habido músculos que se han resentido al crecer. Puede ser que haya más acortamiento de la zona isquiotibial, que los abdominales rectos estén más fuertes pero los profundos no tanto...", añade Puig.

De Jong, Pedri, Lamine Yamal y Eric Garcia durante el clásico contra el Real Madrid / Valentí Enrich

"Se tiene que trabajar a diferentes niveles y no podemos decir que sea una lesión que en un mes estará. No, habrá que convivir con ella y habrá que hacer un trabajo preventivo y compensatorio para ir dándole garantías para poder ir jugando al máximo nivel", asegura sobre el futuro próximo.

EL TRATAMIENTO

"El tratamiento es multifactorial, habrá que observar si padece una distorsión pélvica (que tenga un ilíaco más anterior o más posterior), si tiene acortados los isquiotibiales, si tiene más flojos los abdominales profundos, si tiene mucha tensión en la zona aductoria y tendrá que hacer un trabajo más excéntrico; como el dolor está localizado en la zona púbica intentar ver todas las alteraciones que hay alrededor para dar el máximo confort a este punto"