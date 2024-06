Jordi Majó, empresario catalán que fue candidato a las elecciones del FC Barcelona en 2003 y precandidato en 2015, ha asegurado este viernes en el espacio "El 10 del Barça", que dirige y presenta Miguel Ángel Ruiz, que Lamine Yamal es el único jugador de la plantilla azulgrana no vendería. Agregó que si llegaran ofertas correctas por cualquier otro jugador, las aceptaría.

"Por precios correctos, salvo Lamine Yamal, los vendería a todos porque todos tiene reemplazo. Lamine va a ser el próximo Messi, salvando las distancias. Solo tiene 16 años y hay que ir con precaución. Cada cierto tiempo aparece un talento y para mí, el último es Lamine. El Barça, sin Messi, no hubiera marcado la época que marcó. Hay que saber retener a cualquier precio al talentoso, al que puede marcar una época", ha comentado Majó.

A su juicio, "el Barça debe vender caro y comprar barato. Es fácil decirlo, pero no es difícil hacerlo. El Barça debe ser vendedor siempre y cuando compre bien. No se deben despreciar las buenas ofertas. ¿Gavi? Si viene una oferta de 90 o 100 millones, lo vendería. Sacaremos otro Gavi, seguro. Puede que no guste a mucha gente, pero es mi impresión". También daría luz verde a Raphinha: "Empezó mal, pero terminó la temporada bastante bien y bastante en forma. Es un jugador con mucha clase y apetecible para otros equipos. Yo no lo vendería por 40 pero por 90, sí". Y a Cubarsí: "Si por Cubarsí me pagan 90 millones, también lo vendería. Porque seguro que tenemos otro central en la cantera. El Barça es una fábrica de jugadores".

Miguel Ángel Ruiz con Jordi Majó en un momento de la entrevista / El 10 del Barça

Entiende que no se puede decir que Laporta sea el mejor presidente de la historia del FC Barcelona porque "la historia del Barça es más larga que los periodos presidenciales de Laporta. Decir que es el mejor presidente de la historia es un poco exagerado. Hay que tener memoria histórica. Ha hecho cosas buenas y otras no tan buenas... Se le presentó una moción de censura, por ejemplo. El equipo tuvo muchos éxitos, pero no podemos olvidar que en aquella época estaba Johan Cruyff".

Y dejó esta reflexión para los futuros precandidatos a la presidencia del FC Barcelona: "Lo primero que haría sería presentar un detallado informe sobre mi currículum personal y profesional. Después, una declaración de intenciones a nivel de club, un decálago de intenciones éticas, qué es lo que vas a hacer, cómo se te va a fiscalizar, cómo asegurarás que no intervendrás en comisiones de fichajes, de qué gente te vas a rodear... Quien esté al frente del club debe ser más que honrado, debe demostrarlo y debe publicarlo, debe ser transparente y creíble".