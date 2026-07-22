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Lamine, primer jugador que supera los 200 millones de valoración

Según Transfermarkt, el de Rocafonda es el futbolista del mundo con un mayor valor de mercado, igualado con Erling Haaland

Lamine se convierte en Rey, corona y copa en su atuendo festivo para la fiesta de la selección española

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Lamine se convierte en Rey, corona y copa en su atuendo festivo para la fiesta de la selección española / X

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Ferran Correas

Ferran Correas

Transfermarkt, web especializada en la cotización de los futbolistas de todo el mundo y referencia para todos los clubes del planeta cuando deben realizar una operación, ha realizado una actualización de los valores de mercado de los jugadores tras la disputa del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Tras los 104 partidos disputados y el título ganado por la selección española, Lamine Yamal se ha convertido en el primer futbolista que supera los 200 millones de euros de cotización.

El extremo del Barça tiene un valor de mercado de 220 millones de euros, la misma cantidad que el delantero noruego del Manchester City, Erling Haaland, que ha realizado un gran Mundial, autor de siete tantos. Además repartió una asistencia y llevó a su selección hasta los cuartos de final del torneo. Ambos futbolistas tenían una cotización de 200 millones de euros antes del Mundial, por lo que logran un aumento de veinte millones.

Lamine Yamal solo marcó un gol en la Copa del Mundo, ante Arabia Saudí, pero se valora que ya ha ganado un Mundial y una Eurocopa con solo 19 años. Según Transfermarkt, no hay en el mundo un jugador con más talento que el genio de Rocafonda. Además, considera que el azulgrana es el máximo favorito a ganar el Balón de Oro según muchas casas de apuestas.

No es Lamine Yamal el único futbolista del Barça que sube su cotización tras el Mundial. Importante también es la subida de Pau Cubarsí, otro de los jóvenes de oro tanto del Barça como de la selección española. El joven central catalán ha sido uno de los puntales en el triunfo de la selección española, disputando todos los minutos del torneo a un nivel excelente. Nombrado Mejor Jugador Joven del torneo, su cotización ha aumentado en veinte millones de euros, pasando de 80 a 100 millones y colocándose en un grupo privilegiado en el que solo están 26 futbolistas, que son los que tienen una cotización de cien millones o más. También han ingresado en ese selecto grupo: Enzo Fernández, Morgan Rogers y Elliot Anderson. Cubarsí es el central más valioso en la actualidad junto al internacional francés William Saliba.

Ferran y Gordon

Además de estas dos importantes subidas de valor según Transfermarkt, también aumenta su cotización Ferran Torres. Tras marcar el gol que dio a la selección española el título, el de Foios pasa de tener un valor de mercado de 50 millones a 55. Una buena referencia teniendo en cuenta que en las últimas semanas se está hablando mucho sobre su futuro, pues le queda un año de contrato con el Barça, el club azulgrana está dispuesto a ofrecerle la renovación, pero el PSG de Luis Enrique ha mostrado interés en él.

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A destacar también, el aumento de valor de Anthony Gordon, fichado por el Barça antes del inicio del Mundial. El internacional inglés pasa de 65 millones a 80, justo la cantidad que el club azulgrana pagó por él al Newcastle. Un dato que demuestra que la operación cerrada por Deco fue todo un acierto.

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