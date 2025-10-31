¿Otro Lamine es posible? El cambio que insinuó Flick en el Bernabéu

Lamine Yamal acabó jugando por dentro en el Bernabéu. Hasta ahora Flick no había jugado esta carta, a pesar de que era un lugar común del debate futbolístico: ¿Acabará dejando la banda cómo ocurrió con Messi? Es una cuestión recurrente, porque los delanteros más decisivos muchas veces siguen esta evolución para ganar en influencia.

Messi empezó jugando en la banda derecha pero el extremo salvaje de sus inicios se convirtió con los años en un falso '9' omnipresente: tan conectado al juego como al gol, donde batió récords que ya parecen de otro época. Lamine parece tener características para seguir un camino similar: lectura de juego 360, una sensibilidad especial para el pase y una relación especial con el gol.

En una de las pocas veces que Lamine se ha referido al asunto se mostró escéptico. En esa ocasión recordó que jugar en la banda le permite poder encontrar situaciones de uno contra uno con facilidad, mientras que cuando juega por dentro hay más tráfico.

Técnicos de La Masia que lo tuvieron, sin embargo, apuntan que la evolución lógica pasa por un Lamine que juegue cada vez más por dentro. Iván Carrasco, que lo tuvo en el cadete, ya lo apuntó a este diario hace dos años. "Me lo imagino de falso nueve. De pequeño ya tenía una cosa muy difícil de ver en los niños: percibir al oponente de manera constante. Por eso su primer control siempre le da la distancia adecuada y eso tendría un impacto más grande en el juego interior”.

También Albert Puig destacaba la visión del futbolista. "Yo creo que más allá de la posición, lo que le va bien es no ser el jugador más profundo. Lamine se expresa mejor cuando tiene líneas de pase y alguna referencia por delante".

Las primeras pruebas de Flick

Flick hizo sus primeras pruebas en un contexto, el Bernabéu, que invitaba a ello: la necesidad de conectar a Lamine al partido y de paso protegerlo de los esfuerzos que requiere la banda cuando aún sufre molestias de pubalgia. Las indicaciones fueron de Sorg, pero fue Hansi el que vio una posible solución para lograr el empate.

Flick ya ha apuntado en alguna rueda de prensa que Lamine está teniendo más dificultades para compaginar el juego ofensivo con la presión por culpa de la pubalgia. Es un contratiempo de difícil solución porque los médicos ya apuntan que es un tipo de lesión que no se va de un día para otro y que Lamine deberá aprender a convivir con las molestias esta temporada.

El Barça ha perdido energía en la presión esta temporada, una circunstancia de la que participan los delanteros. Sin Raphinha, con Lamine en estas circunstancias y con Rashford que no tiene el hábito de apretar el equipo no tiene la agresividad sin balón de la temporada pasada.

En el Bernabéu Flick terminó reparando en Roony como extremo derecho, mientras que a Lamine le dio total libertad para moverse entre líneas en la posición de '10'. Una posición en la que ya dejó algunos detalles como un caramelo a Koundé que, de haber hecho un buen control con el pecho, se habría quedado solo ante Courtois.

En un Barça que pierde a Pedri más de un mes, le puede sentar bien involucrar más a Lamine en el juego para ganar seguridad y sentido con el balón. Futbolistas com el propio o Lamine o Frenkie deberán dar un paso adelante en el juego de posesión.