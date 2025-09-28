Lamine pone la pirotecnia y el Barça ya es líder en la vuelta a Montjuïc

En la noche de la pirotecnia y el encendido de luces de la Font Màgica de Montjuïc, quien se adelantó al evento e hizo estallar de alegría a la afición del Estadi Olímpic fue Lamine Yamal. Tras llegar al descanso 1-1 ante la Real Sociedad, el astro de Rocafonda puso patas arriba el partido en el segundo tiempo para amarrar un trabajado triunfo (2-1) que pone líder a los de Flick.

Vuelta a Montjuïc. Al escenario que albergó tan grandes noches la temporada pasada. Un regreso inesperado e indeseado para todos. Tocaba para el barcelonismo subir de nuevo a la Montaña Mágica. Buses lanzadera, escaleras mecánicas, cuestas. Pero volver a ver en acción a Lamine Yamal todo lo vale. Y fue un estadio talismán hace unos meses y siempre será la primera casa de Flick. Y lo cierto es que la gente respondió. Aspecto magnífico en las gradas (más de 50.000 personas) y un Barça muy renovado por el técnico germano sobre el césped.

CAMBIOS DE FLICK E INICIO ALGO FRÍO

Hansi apostó por Roony Bardghji y por el debut oficial de Pedro Fernández ‘Dro’ con la elástica azulgrana. Dio descanso a Eric Garcia y a Cubarsí (interpretamos que pensando en el PSG). La verdad es que con tanta cara nueva al Barça le costó arrancar.

Algo frío el equipo en la alfombra recién instalada del Estadi Olímpic. Los primeros minutos espesos en la circulación de balón. Muy previsible el cuadro de Flick, que dispuso de la primera clara a balón parado. La pizarra de De la Fuente funcionó como un reloj con córner botado por Bardghji, Frenkie dejando perfecto de espuela y Rashford rematando durísimo y obligando a Remiro a lucirse.

Kounde ante la Real / Valenti Enrich

Se soltó un poco el cuadro azulgrana, que dispuso de otros dos remates lejanos de Araujo y Roony. Hasta que en el 31’ Odriozola (que no era titular, por cierto, pero entró a última hora por la baja de Aramburu) remachaba un pase medido de Barrene. Demoraron en reaccionar los de Flick, que se activaron sobre todo en los minutos finales.

BUEN 'RUSH' FINAL DE PRIMERA PARTE

Se animó Roony con varias acciones de mérito. Remiro hizo dos intervenciones sensacionales tras un centro de Koundé y otra a Bardghji. Y en el 43’, también a balón parado (bravo De la Fuente, siempre silbando y activo en estas acciones), Jules cabeceaba brutal al primer palo un córner de Rashford. Con el 1-1 nos íbamos al descanso.

IMPACTO INMEDIATO LAMINE

Movía ficha Flick al descanso. Dani Olmo y Lamine Yamal se ejercitaban con intensidad, pero solo ingresaba el egarense al inicio del segundo tiempo. Apenas tardó en hacerlo el astro de Rocafonda cinco minutos. Y menudo impacto. En su primera jugada sobre el verde, acción personal en la banda, centro sutil a Lewandowski y cabezazo de alta escuela del polaco para el 2-1. Asistencia número 24 entre la temporada pasada y lo que llevamos de esta para el chico (igual que Raphinha, solo superados por Salah en Europa).

El flamante segundo clasificado en el Balón de Oro y mejor joven del planeta tiene impacto solo con el balón en la planta de su pie. Y si entra con extra de motivación por volver de lesión, imagínense. Levantó los 'ohs' en cada acción y puso patas arriba a la defensa donostiarra. Imposible hacer más en tan poco espacio de tiempo.

DOSIFICANDO PARA LA CHAMPIONS

El Barça se animó de golpe. Inyección tremenda de moral y el equipo de Flick arrinconando a la Real. Rashford y Olmo hacían lucirse a Remiro con dos zapatazos durísimos. Se mascaba el 3-1. Y lo marcaba Lamine en el 73' en un mano a mano con el portero de Cascante, pero lo anulaba por fuera de juego Hernández Hernández. Justísimo. Rashford tenía otra antes de ser sustituido por Ferran y Hansi daba descanso también a Gerard Martín, muy sobrecargado de minutos.

Koundé y Lewandowski, goleadores ante la Real Sociedad / VALENTÍ ENRICH

Aún quedaban emociones fuertes en los últimos 10 minutos de partido. En el 84', locura en las áreas con un tiro al travesaño de Take Kubo, contraataque armado por Frenkie, Lamine y Ferran y otro disparo al palo de Lewandowski. Había que rematar porque la Real llevaba veneno en sus ataques. No lo hizo el cuadro azulgrana, pero jugó con mucho temple el tramo final. El nuevo líder de la Lioga EA Sports.