Lamine: "A pesar de lo difícil que lo tuvo mi madre, me hizo no ver nada malo"

Lamine Yamal será el gran protagonista del programa 'Decoded' de DAZN. Durante la entrevista, el delantero se refiere a su madre, una figura que considera clave de su infancia.

"Siempre le digo a mi madre que le agradezco que, con lo difícil que lo tenía ella, me hizo no ver nada malo", empieza diciendo. "Yo a lo mejor no tenía la mejor infancia del mundo pero ella hacía como que yo no viera nada. Que solo viera lo bonito", destaca. En este avance de la entrevista, que será emitida este jueves, Lamine reflexiona sobre su vida y sus inicios en el fútbol.

No es la primera vez que Lamine destaca el papel de su madre, uno de sus grandes apoyos. Hace unos meses Lamine reconocía que su madre a veces lo pasa mal cuando lo ve en el campo. "Por suerte no tengo mucho miedo, intento olvidarme de eso, intento jugar a fútbol, que es lo que se me da bien. Salgo al campo, gracias a mis compañeros que me ayudan mucho, intento hacer mi juego y ya está. Mi madre a veces tiene miedo cuando juego de titular y eso, pero me apoya mucho".

Este lunes Lamine se entrenó con el equipo en la previa de la vuelta de los octavos de final de la Champions ante el Benfica. El extremo será titular este martes en una delantera donde también estarán Raphinha y Lewandowski. En el mediocampo De Jong, Pedri y Olmo se espera que sean titulares, mientras que la defensa será la formada por Koundé, Araujo, Iñigo y Balde. En la portería repetirá Szczesny.