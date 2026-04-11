¡Lamine y Pedri serán titulares en el derbi ante el Espanyol!

Día de regresos en el once del Barça. Según ha podido saber SPORT, Lamine Yamal finalmente será titular en el derbi de esta tarde ante el Espanyol, despejando cualquier duda sobre su estado físico.

Tal y como informó ayer este periódico, el extremo de Rocafonda encendió una leve señal de alerta durante el entrenamiento tras notar unas pequeñas molestias que le obligaron a retirarse por precaución. Sin embargo, tras ser evaluado por los servicios médicos del club, con el doctor Ricard Pruna al frente, el diagnóstico fue completamente tranquilizador: ninguna lesión. El futbolista se ha probado esta mañana y, al ver que estaba en plenitud de condiciones, ha pedido jugar el partido.

Más allá de lo médico, también ha pesado la voluntad del propio jugador. Lamine Yamal tenía entre ceja y ceja disputar un partido que le motiva especialmente como es el derbi, y ha transmitido buenas sensaciones al cuerpo técnico en las últimas horas.

Pedri y Gavi, también en el once

El Barça presentará hoy un once con varias novedades. Pedri, pieza fundamental en los esquemas azulgranas, regresará a la titularidad después de haber sido sustituido al descanso en el último partido de Champions League por molestias musculares que encendieron las alarmas. Superado ese contratiempo, el canario vuelve al once en un momento clave de la temporada.

También será de la partida Gavi, en un regreso muy esperado tras un largo periodo alejado de la titularidad. Hansi Flick ya dejó entrever su entrada en el once en rueda de prensa: “Es una buena opción para empezar mañana. Veremos si puede jugar 90 minutos o no. Tenemos que ir paso a paso. El miércoles jugó 45 minutos y creo que está preparado para empezar”. El técnico alemán, eso sí, gestionará la carga de ambos durante el encuentro, consciente de su importancia y de la necesidad de dosificarlos en este tramo decisivo del curso.