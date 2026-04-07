Lamine pasa página y Araujo ya está recuperado

Lamine Yamal mostró otra vez su buen talante en el entrenamiento celebrado este martes previo al partido de ida de los cuartos de final de la Champions League ante el Atlético de Madrid. El jugador se fue enfadado del Metropolitano por unas cuestiones meramente futbolísticas que han quedado solucionadas y se vio otra vez al Lamine sonriente, con las mismas ganas de jugar y jovial con sus compañeros.

Lamine saltó al campo con Gavi y ambos demostraron sus habilidades con una pelota de tenis. El de Rocafonda se mostró alegre y cualquier malentendido quedó solventado en la caseta. Su objetivo ahora es estar centrado en el segundo 'round' frente al Atlético de Madrid, en esta ocasión en el Spotify Camp Nou, y en una competición en la que tiene una especial ilusión.

Además del estado anímico de Lamine, otra buena noticia del entrenamiento fue comprobar que Araujo se encuentra al cien por cien físicamente. Su sustitución del pasado sábado fue por una mera sobrecarga que ya ha dejado atrás.

Araujo junto a Hansi Flick en la sesión previa al partido ante el Atlético de Madrid / Valentí Enrich

El uruguayo pudo completar la sesión normalmente y estará a disposición de Hansi Flick. De todos modos, el técnico alemán ha llamado a un central del Barça Atlètic, Álvaro Cortés, para contar con un efectivo más de cara al duelo contra el conjunto colchonero. Xavi Espart y Tommy son los otros futbolistas de campo del filial barcelonista que se ejercitaron junto al primer equipo.

Lo que no estuvieron y son baja frente al Atlético de Madrid, como estaba previsto, son Frenkie de Jong y Marc Bernal. En el caso del neerlandés se encuentra en la fase final de su fase de recuperación, mientras que Bernal está cumpliendo con el ciclo corto de unos diez días por el esguince de tobillo que sufrió frente a los colchoneros.