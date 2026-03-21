Lamine no olvida sus orígenes: los detalles con el CF Torreta agrandan su figura

Uno nunca debe renegar de sus orígenes. Lamine Yamal nació en Esplugues de Llobregat, se mudó a Granollers y posteriormente se asentó en Mataró, en el barrio de Rocafonda, donde creció y forjó parte de su personalidad. Dio sus primeros pasos como futbolista en el CF Torreta, el club del barrio que lleva su nombre y que pertenece al municipio de La Roca del Vallès.

Con un censo de más de 2.500 habitantes, La Torreta tiene una ubicación singular: aunque forma parte de La Roca del Vallès, está a apenas dos kilómetros del centro urbano y se encuentra estrechamente conectada con el barrio de La Font Verda de Granollers, compartiendo calles limítrofes como la de Venezuela. Además, limita con polígonos industriales como El Nord de Granollers y el Ramassar de Les Franqueses del Vallès.

El descubridor de Lamine fue Isidre Gil, ojeador culé de las comarcas de Maresme, Osona y Vallés Oriental. Fue en 2013 - en edad prebenjamín - tres años después de que diese sus primeras patadas a un balón en en La Torreta. “Su primera ficha fue aquí”, recuerda Antonio Jiménez, vicepresidente del club vallesano.

Lamine Yamal llegó al Barça de la Torreta / David Ramírez

El destino quiso que Lamine comenzara a jugar al fútbol en La Torreta. Su madre, Sheila, trabajaba en un establecimiento de comida rápida en el polígono El Nord junto a la hija de Inocente Díez, conocido por todos como Kubala, quien en aquel momento ejercía como coordinador. Fue él quien le sugirió que llevara a su hijo a probar al club.

En aquel momento, Lamine vivía en Granollers, muy cerca del barrio de La Torreta, y acudía a un colegio del centro de la ciudad. “Subía y bajaba para jugar. No tenía tantos amigos como luego en Rocafonda, así que venía aquí a jugar al fútbol”, aporta Antonio.

Personalidad desde el primer día

Ni que decir tiene que ya apuntaba maneras con apenas cuatro o cinco años. Basta ver dónde está hoy: echándose al Barça y a la Selección a la espalda, con dos trofeos Kopa y un segundo puesto en el Balón de Oro en su palmarés, y consolidado como uno de los mejores futbolistas del mundo —si no el mejor—.

Lamine celebra con compañeros del CF La Torreta / SPORT

Con esa personalidad y ese desparpajo tan suyos desde el primer día, Lamine era un niño dicharachero —aunque algo introvertido—, siempre sonriente, agradecido y humilde. Esa sencillez ya se intuía en pequeños detalles: el primer bocadillo que se comió en el bar del club fue de tortilla y, al preguntarle si le había gustado, respondió con una sonrisa que sí, que “estaba muy bueno”, tal y como recuerda Antonio, entonces encargado del bar.

Otra curiosa anécdota que explica entre risas es que, cuando fue a probar al Barça, se olvidó lo más importante: las botas. “Y no fue por nervios”, añade. Su etapa fue fugaz, pero imborrable, especialmente para una Sheila que cada vez que habla de La Torreta “se le iluminan los ojos”.

Lamine Yamal no se ha cansado de fotografiarse con todo el mundo en el homenaje que le ha rendido el CF La Torreta / Dani Barbeito

Un vínculo especial

“Siempre está dispuesta a ayudar”, asegura Dani De Sande, presidente del CF La Torreta. A modo de agradecimiento por lo que el club hizo por su hijo, facilitó que la entidad recibiese toda la ayuda e impulso posibles para seguir creciendo y apoyando a las familias, especialmente en los momentos más exigentes de la temporada.

El polo corporativo de 'OPPO' que recibieron todos los jugadores del CF La Torreta / SPORT

Se proporcionó material al club: balones, un portabotas con bebidas a cada jugador/a el día de la presentación y polos corporativos - con la firma de la empresa ‘OPPO’. El vínculo también se trasladó al terreno emocional: se sortearon cinco entradas para el Barça-Olympiacos de Champions que, aunque no se disputase en el Spotify Camp Nou, sino en el Lluís Companys, dejó huella entre los asistentes. Una muestra más de la estrecha relación entre el club, Lamine y Sheila, que sigue viva más allá del paso del tiempo.todos.

Un mural polémico

La única mancha, el mural "Un viatge per la infància de Lamine”, como parte del proyecto de responsabilidad social corporativa de 'OPPO' en colaboración con el '10' del Barça, que se pintó a finales de octubre del año pasado en una plaza pública (Plaça Valldoriolf) y desató un debate vecinal sobre su ubicación e impacto en el barrio.

Incluso fue vandalizado semanas después de que el Ajuntament de la Roca del Vallès decidiera, tras una encuesta popular, retirarlo. Un 69,6 % del barrio optó por “borrarlo de su ubicación actual y no colocarlo en ningún otro lugar del municipio”.

Vandalizan el mural de Lamine Yamal ubicado en la Plaça Valldoriolf del barrio de la Torreta / SPORT

Se le dio una importancia extrema a un asunto que, siendo realistas, no afectaba al día a día del vecindario, mientras se pasan por alto otras cuestiones de gran relevancia, como la iluminación o el asfaltado de las calles. Finalmente, el muro de la plaza será repintado a finales de abril.

La última vez que Lamine pisó el campo de La Torreta fue antes de la Eurocopa, en mayo de 2024 para ser exactos. Aquella jornada fue un auténtico baño de masas: el club que le vio dar sus primeros toques se llenó de emoción mientras él atendía a cada niño del barrio, que no cabían en sí de alegría por poder fotografiarse e incluso pelotear con él.

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Hoy, dos años después, Lamine es quien es, y repetir algo así se vuelve casi imposible a nivel logístico por la enorme expectación que generaría. Aun así, lograr que vuelva tras el Mundial sería un sueño hecho realidad para todos.