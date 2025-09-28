Lamine ofrece el Kopa a la afición

Todos querían verle de nuevo jugando sobre el césped, pero la primera aparición de Lamine Yamal ante la Real Sociedad llegó antes del pitido inicial. El canterano del Barça saltó al terreno de juego para ofrecer el Trofeo Kopa a los aficionados presentes en Montjuic para ver el encuentro de la séptima jornada de Liga.

A sus 18 años, el extremo del Barça se convirtió en el primer futbolista de la historia que gana dos veces, de manera consecutiva, el premio al mejor joven que entrega France Football junto a la UEFA. Lamine recogió su premio en el acto celebrado en el Teatro Chatelet de París.

Hubo unanimidad total con Lamine, que se llevó el voto como Top1 de 24 de los 27 exfutbolistas que hacen de jurado en el premio. Los únicos que no le eligieron fueron Roberto Baggio, que le puso en el tercer lugar, Ruud Gullit, que ni siquiera le incluyó en la lista, y Pavel Nedved, que le colocó en el segundo puesto.

Los exganadores del Balón de Oro que sí le colocaron en lo más alto de su votación fueron: Rivera, Blokhin, Simonsen, Rummenigge, Belanov, Van Basten, Matthäus, Papin, Stoichkov, Weah, Sammer, Ronaldo, Zidane, Rivaldo, Figo, Owen, Shevchenko, Ronaldinho, Cannavaro, Kaká, Messi, Modric, Benzema y Rodri.

Lamine Yamal regresó este fin de semana a una convocatoria del Barça tras la lesión que le ha mantenido casi un mes alejado de los terrenos de juego. El extremo se perdió los encuentros ante el Valencia, el Newcastle, el Getafe y el Real Oviedo. A pesar de su ausencia, en Barça logró el triunfo en todos los partidos mencionados.

El propio Hansi Flick confirmó en la previa que la idea era que el futbolista tuviera minutos de nuevo ante la Real Sociedad: "Es importante que Lamine juegue. Hoy podría tener entre 20 y 30 minutos y veremos si lo puede hacer. Puede jugar".