"Lamine puede ser mejor que Messi"

A Wesley Sneijder le gusta provocar. Sus entrevistas o declaraciones puntuales no acostumbran a pasar desapercibidas. En esta ocasión, el que fuera gran jugador neerlandés se atreve a realizar una curiosa comparación entre la figura del joven Lamine Yamal y el astro argentino Leo Messi.

Las predicciones de Sneijder como mínimo invitan a soñar en Can Barça. "Hablamos de si Lamine Yamal puede ser Messi algún día. Bueno, Lamine Yamal ya es el nuevo Messi en el Barça", señaló de forma concluyente en unas declaraciones concedidas al portal Adventure Gamers.

A pesar de todo la fama y alguna que otra polémica que ha rodeado a Lamine estos últimos meses, Sneijder está convencido que los mejores años del crack de Rocafonda serán, sin lugar a dudas, defendiendo la camiseta del Barça. "A Lamine nunca le dejarán ir, y creo que el chico nunca querría irse. Ha estado allí desde que era joven y ya ha logrado mucho como jugador del primer equipo. Ha ganado mucho dinero y es una gran estrella del equipo. ¿Por qué consideraría ir a Inglaterra, a Alemania o cualquier otro lugar? No tiene sentido".

Eso sí, el gran centrocampista formado en la cantera del Ajax, se atreve a abrir la puerta a Lamine, aunque avisando que como mínimo tardará diez años más en abandonar el Camp Nou. "Quizás se vaya más tarde, como lo hizo en su día Messi, para probar nuevas experiencias, pero hoy estamos en 2025. Si hablamos de nuevo dentro de diez años, Lamine Yamal todavía estará en el Barcelona".

Por último, cuestionado sobre si Lamine puede seguir evolucionando en su juego y llegar algún día superar el nivel exhibido por Leo Messi durante su etapa en el Barça, Sneijder dejó ir su versión más optimista. "Es posible que Lamine pueda alcanzar el nivel de Messi o incluso ir más allá para convertirse en mejor jugador. Los jugadores mejoran cada año y él ya está a un nivel muy alto".