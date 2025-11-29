Lamine marcó en su tercer partido...Messi se estrenó en el Camp Nou en su quinta presencia en el Templo

Leo Messi necesitó cinco partidos en el Camp Nou para anotar su primer gol en el Estadi. Lamine Yamal lo ha conseguido en su tercera presencia en el nuevo Spotify Camp Nou.

El argentino, eso sí, solo sumó 68 minutos hasta poder anotar aquel mítico gol contra el Albacete. Rijkaard fue ofreciendo minutos a cuentagotas a Leo hasta que el rosarino pudo celebrar su primera diana en el Camp Nou un 1 de Mayo del 2005.

Leo Messi celebró así su primer gol en el Camp Nou / Valentí Enrich

El de Rocafonda ha tenido que jugar 105 minutos para celebrar su primer gol en el campo que el Barça inauguró en 1957 y que reconstruido volvió a ser el escenario de los partidos de los blaugranas el pasado 22 de noviembre.

Lamine Yamal ya había jugado 7 minutos en el camp Nou el día que Xavi Hernández le dio la oportunidad de estrenarse en partido oficial contra el Betis.

El maresmense solo tenía 15 años pero ya mostró sus diabluras a una afición que ya soñó con poder disfrutar de otro prodigio criado en La Masia. Si su primer partido en el templo blaugrana llegó un 29 de Abril del 2023 su siguiente tanto en el Spotify Camp Nou tuvo que esperar más de dos años.

Lamine celebró así su primer gol en el Spotify Camp Nou / Valentí Enrich

El 'exilio' en el Lluís Companys no le ha ido mal a Lamine Yamal ya que en Montjuic ha explotado todo su talento para convertirse en el jugador más mágico del mundo. Contra el Athletic, Lewandowski logró entrar en la historia del Barça siendo el primer goleador en el nuevo Spotify Camp Nou.

Contra el Alavés Lamine marcó un gol en el que aprovechó de la conexión en la banda izquierda entre Balde y Raphinha.

El brasileño asistió de maravilla y el canterano del Barça chutó a romper sin dar opción al portero del equipo vitoriano. Lamine anotaba así su séptimo tanto del curso. En lo que llevamos de temporada, además de estos siete tantos, ha repartido nueve asistencias incluyendo la que le dio a Dani Olmo en el 3-1 que llegó en el añadido. Con este pase de gol, en el nuevo Spotify Camp Nou Lamine ya suma tres asistencias y un gol.

Lamine Yamal en el momento de marcar su primer gol en el Camp Nou / Valentí Enrich

En los dos partidos oficiales que el Barça jugó este curso en el Johan Cruyff, Lamine no pudo jugarlos por estar lesionado. De hecho, Lewandowski es hasta ahora el único blaugrana que ha sido capaz

En el sentido contrario el que ha podido también poner su granito de arena en el libro histórico del Spotify Camp Nou es el Alavés que ha sido el primer equipo en marcar un gol en este reconstruido recinto. El gol tempranero de Ibáñez es el primero que recibe el equipo de Hansi Flick en el nuevo Spotify Camp Nou.

Si el Athletic Club no pudo lograrlo en 90 minutos, el equipo de Coudet solo necesitó 42 segundos para marcar un gol en el campo del Barça.