Lamine, sobre el Madrid y el Porcinos de Ibai: "Roban, se quejan..."

Es semana de clásico y Lamine Yamal está en boca de todos. El azulgrana no es de aquellos que se corte y se muerda la lengua y en un cara a cara con Ibai Llanos, el presidente de Porcinos en la Kings League y reconocido madridista, no se cortó ni un pelo al comparar a su equipo con el Real Madrid (Ibai es un reconocido madridista) y soltar: "Roban, se quejan...".

En un momento del cara a cara, en el que también estaba Gerard Piqué, a Lamine le preguntaron: "¿Para ti Porcinos es el Madrid, no?". Y la respuesta de Lamine no deja dudas: "Sí, roban, se quejan...". En esas, le interrumpió Ibai, que no daba crédito: "¿El Madrid roba?". U Lamine replicó: "A ver", haciendo un gesto como de claro que sí. Para rematarlo, apareció Gerard Piqué y puso de su parte: "Esto no es discutible". Gerard Romero, también en el acto, fue quin vio que se podía salir todo de madre y pidió calma. Pero Lamine insistió: "Ostia, a ver...".

La conversación siguió por otros derroteros y Lamine le dijo a Ibai que le pidiera algo para la celebración de un gol en el Bernabéu, a lo que Ibai le dijo: "Primero tienes que marcarlo". Y Lamine le contestó: "¿No te acuerdas de la temporada pasada?