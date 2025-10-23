FC BARCELONA
Lamine, sobre el Madrid y el Porcinos de Ibai: "Roban, se quejan..."
Lamine Yamal no se mordió la lengua en un cara a cara con Ibai Llanos
Es semana de clásico y Lamine Yamal está en boca de todos. El azulgrana no es de aquellos que se corte y se muerda la lengua y en un cara a cara con Ibai Llanos, el presidente de Porcinos en la Kings League y reconocido madridista, no se cortó ni un pelo al comparar a su equipo con el Real Madrid (Ibai es un reconocido madridista) y soltar: "Roban, se quejan...".
En un momento del cara a cara, en el que también estaba Gerard Piqué, a Lamine le preguntaron: "¿Para ti Porcinos es el Madrid, no?". Y la respuesta de Lamine no deja dudas: "Sí, roban, se quejan...". En esas, le interrumpió Ibai, que no daba crédito: "¿El Madrid roba?". U Lamine replicó: "A ver", haciendo un gesto como de claro que sí. Para rematarlo, apareció Gerard Piqué y puso de su parte: "Esto no es discutible". Gerard Romero, también en el acto, fue quin vio que se podía salir todo de madre y pidió calma. Pero Lamine insistió: "Ostia, a ver...".
La conversación siguió por otros derroteros y Lamine le dijo a Ibai que le pidiera algo para la celebración de un gol en el Bernabéu, a lo que Ibai le dijo: "Primero tienes que marcarlo". Y Lamine le contestó: "¿No te acuerdas de la temporada pasada?
- La advertencia del Mónaco a Ansu Fati
- Flick, sancionado y el Barça presenta recurso a Apelación
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Real Madrid - Juventus
- La frustración de Julián Álvarez le acerca al Barça
- Real Madrid - Juventus, Champions League en directo: resultado y última hora, en vivo
- ¡Alarma De Jong!
- Nico Williams avisa al Athletic: 'Volveré
- La carta secreta de Flick para el Bernabéu