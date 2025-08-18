Lamine se machaca en el gimnasio en su día libre

Lamine Yamal no ha podido empezar la temporada de mejor manera. Después de un verano rodeado por la polémica, el jugador del Barça se incorporó a los entrenamientos en plena forma y en la pretemporada demostró que su nivel no solo se había mantenido, sino que había mejorado sus prestaciones. La prueba definitiva fue el pasado sábado en el estreno liguero ante el Mallorca. El de Rocafonda volvió a coronarse como el mejor jugador del encuentro, con una asistencia, un golazo y haciendo bailar a la defensa rival.

Siguiendo la tónica habitual, el equipo azulgrana se ejercitó el domingo por la mañana en una sesión en la que los titulares hicieron recuperación con cintas elásticas. Ahora bien, Hansi Flick decidió dar el día libre a sus jugadores este lunes, cosa que algunos han aprovechado para hacer una espapada y desconectar.

Ese es el caso de Lamine Yamal, que ha sido visto en Mónaco con su 'amiga especial' Nicki Nicole, que ya estuvo presente en el Trofeu Joan Gamper con la camiseta de la estrella azulgrana. Aun así, el futbolista catalán no ha dejado de ejercitarse.

Ha sido el propio Lamine quien ha subido un vídeo a su cuenta de Instagram en el que se muestra machacándose haciendo flexiones en el gimnasio de un lujoso yate con gimnasio en la costa del principado monegasco. De este modo, el jugador demuestra su profesionalidad, incluso en sus días de descanso.

El viaje del de Rocafonda será ralámpago, pues este martes todos los jugadores están citados en al Ciutat Esportiva Joan Gamper para empezar a preparar el partido ante la UD Levante. Ese encuentro, que se disputará el próximo sábado a las 21.30 horas en el Ciutat de València, podría ser la oportunidad para ver al tridente titular del Barça por primera vez en esta temporada. Lamine y Raphinha son fijos en el once, mientras que Lewandowski volverá a la convocatoria.