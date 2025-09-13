Sin Lamine, ¿llega la hora de Bardghji?

La ausencia de Lamine Yamal del entrenamiento previo al Barça-Valencia de este domingo cayó como un jarro de agua fría. El de Rocafonda se quedóen el gimnasio por unos problemas físicos y en la rueda de prensa posterior, Hansi Flick dio sus explicaciones. En ausencia de Lamine, se le abren las puertas de la titularidad a Roony Bardghji precisamente en la primera convocatoria del sueco después de haber sido inscrito con dorsal de filial. El dorsal que luciría sería el '28'.

Bardghji es el único extremo diestro natural de la plantilla azulgrana junto al canterano Toni Fernández, que mientras Lamine se quedaba sin saltar al terreno de juego del campo Tito Vilanova, estaba convocado con el Barça Atlètic para jugar en el campo del Andratx en partido de la Segunda RFEF.

Una ventaja más para Roony, que durante la pretemporada mostró un nivel más que interesante por su velocidad, desborde, disparo y capacidad para asociarse con el punta. Pese a ello, fue el último de los jugadores en la lista para las inscripciones y finalmente fue registrado con el filial tras conseguir un hueco en la masa salarial del filial.

Roony Bardghji jugó durante el parón de selecciones con la selección sub-21 de Suecia y marcó de penalti al 'estilo Panenka' en el primero de los dos compromisos. Pudo volver a tiempo paraentrenarse, como el resto de los internacionales que no cruzaron el charco, hasta en tres sesiones para preparar el duelo contra el Valencia.

Raphinha, la otra gran opción

La de Bardghji no es la única opción que tiene Hansi Flick para ocupar la posición de Lam,ine Yamal en el extremo diestro, pero sí la más natural, junto a la de Toni Fedrnández.

Las otras posibilidades ya pasarían por ubicar a Raphinha o incluso a Ferran Torres por la banda diestra. El bresileño suele ocupar la izquierda, pero cuenta con mucha versatilidad y su entrada propiciaría que Rashford pudiera ocupar la izquierda, mientras que Ferran Torres puede moverse por cualquiera de las posiciones de ataque, aunque últimamente está jugando de '9'. En el caso de que cayera a la banda como en épocas anteriores, Lewandowski podría recuperar su posición de delantero centro titular del Barça, precisamente en su partido número 150 como azulgrana.