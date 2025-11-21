Lamine: "¿Liga, Champions o Balón de Oro? Lo quiero todo y es posible"

Lamine Yamal sigue acaparando premios con solo 18 años. El joven atacante azulgrana ha sido distinguido con el premio Di Stéfano que otorga el diario MARCA al mejor jugador de la temporada imponiéndose a figuras consagradas como Kylian Mbappé o sus compañero Pedri y Raphinha. Una nueva conquista individual que confirma su explosión en la élite pese a su corta edad.

El futbolista recibió el galardón antes de la gala oficial, que se celebrará el próximo lunes 24, y aprovechó el momento para reivindicar el trabajo colectivo del Barça en su crecimiento: “Todos los títulos individuales indican que ha sido una gran temporada del equipo. Para mí supone una felicidad y un orgullo. Acumular premios a la edad que tengo es algo muy positivo. Voy a seguir trabajando y peleando para conseguir cosas así”, explicó.

Un regreso muy esperado

Lamine también miró hacia el futuro más inmediato, marcado por el esperado regreso al Camp Nou tras la etapa en Montjuïc. El extremo no escondió lo que supone volver a casa: “La afición cuenta mucho. Hemos jugado en un campo que no era el nuestro. Montjuïc estaba bien, pero no era lo que queríamos. El Camp Nou será un apoyo muy grande para todos y sumará mucho para lo que queda de temporada”.

Ambicioso y con hambre competitiva, dejó claro que sus metas no tienen techo: “¿Liga, Champions, Mundial o Balón de Oro? Lo quiero todo. Ojalá lo consiga todo y, mientras podamos jugar, es posible conseguirlo”. El premio Di Stéfano se suma así a una lista de reconocimientos que no dejan de crecer. Yamal continúa construyendo una carrera para el recuerdo, consolidándose como la gran esperanza del Barça y uno de los mejores del mundo.

El delantero sigue mejorando de sus problemas de pubalgia y está semana ya se está entrenando con normalidad con el grupo. Es por eso que se espera que sea protagonista en el estreno del Spotify Camp Nou, una jornada que será histórica. Tambien para un Lamine que solo disputó siete minutos en el antiguo estadio y lo hizo con solo 15 años.