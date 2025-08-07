FC BARCELONA
Lamine lidera una lista al Balón de Oro con protagonismo especial del Barça
El astro de Rocafonda es, junto a Ousmane Dembélé, uno de los principales favoritos a llevarse el trofeo dorado tras la lista facilitada por France Football
Como era de esperar, Lamine Yamal se confirma como uno de los grandes favoritos a levantar el Balón de Oro en la gala que se celebrará el próximo 22 de septiembre. Este jueves 7 de agosto el certamen ha 'disparado' todos los finalistas a levantar el trofeo individual más preciado del planeta fútbol. Una lista en la que el FC Barcelona, tras su gran temporada 2024/25, tiene un protagonismo muy especial.
Como suele ser habitual, la cuenta 'Ballon d'Or' ha ido desgranando uno a uno a los 30 nominados a levantar en la gala que encumbrará en poco más de un mes al mejor futbolista de la campaña pasada. Lógicamente, el buen desempeño del equipo de Flick (triplete nacional y semifinalista de Champions con un fútbol precioso) ha sido determinante para que el conjunto culé haya recibido tantos honores.
LAMINE, EL ÚLTIMO EN SALIR
En total, cuatro futbolistas del FC Barcelona entre los 30 nominados. Pedri, Raphinha, Lewandowski y Lamine Yamal, que ha salido el último por orden alfabético. El astro de Rocafonda es el principal favorito a levantar la bola dorada en el evento que se celebrará en París. La terna parece muy muy igualada con Ousmane Dembélé, campeón de la Champions con el PSG.
Además de los cuatro jugadores del Barça, los siguientes nombres también figuran entre los candidatos: Joao Neves, Doué, Fabián Ruiz, Kvaratskhelia, Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha, Dembélé, Donnarumma (PSG), Vinicius, Bellingham y Mbappé (Real Madrid), Lautaro y Dumfries (Inter), Gyöleres y Rice (Arsenal), Kane y Olise (Bayern), Cole Palmer (Chelsea), Salah, Wirtz, Van Dijk y Mac Allister (Liverpool), Guirassy (Dortmund), Haaland (Manchester City) y McTominay (Nápoles).
