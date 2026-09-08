Lamine lidera al Barça en el Balón de Oro: tres blaugranas entre los 30 nominados

France Football ya ha desvelado los 30 nominados al Balón de Oro, el premio individual más prestigioso del fútbol mundial. Desde 1956, el galardón distingue al mejor futbolista del año y, en esta edición, el Barça vuelve a tener protagonismo con Lamine Yamal, Pau Cubarsí y Rodri Hernández. Ferran Torres también aparece en la lista tras completar la temporada como blaugrana antes de fichar este verano por el PSG.

El gran candidato culé es Lamine Yamal. El extremo ha firmado un curso extraordinario, con LaLiga y la Supercopa de España en las vitrinas del Barça y el Mundial conquistado con España. Además, fue una de las grandes figuras de la selección durante el torneo. El propio Lamine habló este martes sobre sus opciones y no escondió su confianza: "No necesito hacer campaña, pero creo que tengo muchas posibilidades".

Cubarsí y Rodri completan el Barça

Pau Cubarsí también está entre los 30 después de consolidarse como uno de los centrales jóvenes con mayor proyección del fútbol mundial. El defensa fue campeón del mundo con España y recibió el reconocimiento como mejor jugador joven del Mundial, además de convertirse en una pieza importante para Hansi Flick durante la temporada.

El tercer blaugrana es Rodri Hernández, que vuelve a estar entre los candidatos después de conquistar el Balón de Oro en 2024. El centrocampista disputó la pasada temporada en el Manchester City, con el que levantó dos títulos, y fue además Balón de Oro del Mundial con España. Este verano cambió Manchester por Barcelona y afronta ahora el nuevo curso como futbolista blaugrana.

Ferran Torres completa la representación vinculada al Barça. El delantero tuvo protagonismo durante el curso en el conjunto de Flick y también formó parte de la España campeona del mundo marcando el gol decisivo. Su posterior fichaje por el PSG no cambia los méritos que se tienen en cuenta para esta edición del premio.

Pedri y Raphinha, las grandes ausencias blaugrana

La principal sorpresa en clave Barça es Pedri. El centrocampista fue uno de los pilares del equipo durante la temporada y volvió a ofrecer un nivel sobresaliente, pero se ha quedado fuera de la lista definitiva de 30. Una ausencia especialmente llamativa después de que el canario terminara 11.º en la votación del Balón de Oro del año pasado.

Pedri felicita a Raphinha tras uno de sus goles durante el partido de liga entre el FC Barcelona y el Rayo Vallecano en el Camp Nou. / JORDI COTRINA / EPC

También sorprende que no aparezca Raphinha. El brasileño fue uno de los grandes protagonistas del Barça durante buena parte del curso, pero sus problemas físicos condicionaron su candidatura. Una lesión en el tramo decisivo de la Champions le hizo perderse partidos importantes y tampoco pudo llegar al Mundial en las mejores condiciones. Doué, Barcola, Julián Álvarez y Enzo Fernández son otros nombres destacados que tampoco aparecen entre los elegidos.

España y el dominio del PSG

La selección española, campeona del mundo, coloca a seis futbolistas entre los 30 nominados: Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Rodri, Marc Cucurella, Fabián Ruiz y Ferran Torres. Una representación que refleja el peso de la Roja en el gran torneo del verano.

El PSG es el club con más representantes, con diez jugadores: Dembélé, Hakimi, Kvaratskhelia, Marquinhos, Nuno Mendes, João Neves, Fabián Ruiz, Vitinha, Ferran y Willian Pacho. El campeón de Europa vuelve a tener una presencia masiva entre los candidatos al premio.

Y entre los nombres más destacados aparece Leo Messi, que suma su decimoséptima nominación al Balón de Oro y sigue ampliando su récord histórico. El argentino, ocho veces ganador y gran protagonista de la finalista del Mundial, vuelve a estar entre los 30 pese a jugar actualmente en el Inter Miami.

Pero en clave Barça, todas las miradas están puestas en Lamine. El campeón del mundo quiere dar el último paso y convertirse en el mejor jugador del planeta.

Lamine y Cubarsí, favoritos al Kopa

Lamine Yamal y Pau Cubarsí también parten como dos de los grandes favoritos al Trofeo Kopa, que reconoce al mejor jugador joven del mundo. Los dos blaugranas aparecen entre los diez candidatos después de una temporada en la que fueron protagonistas tanto con el Barça como con la selección española. Lamine ya ganó las dos últimas ediciones y busca ahora un tercer galardón consecutivo.

Entre sus principales rivales estará Yan Diomande, la gran apuesta del Real Madrid para el futuro. El delantero marfileño completa una lista en la que también aparecen Kerim Alajbegović (Bayer Leverkusen), Ayyoub Bouaddi (Lille), Lennart Karl (Bayern Múnich), Éli Junior Kroupi (Bournemouth), Johan Manzambi (Freiburg), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) y Warren Zaïre-Emery (PSG).

Tres porteros españoles, al Yashin

España también tiene una representación histórica en el Trofeo Yashin, con los tres porteros que formaron parte de la selección campeona del mundo. Joan Garcia, David Raya y Unai Simón están entre los diez candidatos al premio al mejor guardameta del año.

Joan llega a la lista después de una gran primera temporada en el Barça, en la que conquistó el Trofeo Zamora. Raya fue reconocido como mejor portero de la Premier League, mientras que Unai Simón tuvo un papel destacado con España y terminó el Mundial como Guante de Oro. Los tres compiten con Yassine Bounou (Al Hilal), Thibaut Courtois (Real Madrid), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Emiliano Martínez (Aston Villa), Édouard Mendy (Al Ahli), Matvey Safonov (PSG) y Vozinha (Chaves).

Flick se queda fuera del premio a mejor entrenador

La gran sorpresa en clave Barça aparece en el premio al mejor entrenador del año. Hansi Flick no está entre los cinco nominados, pese a haber conquistado LaLiga y la Supercopa de España con el Barça y haber llevado al equipo a competir de nuevo entre los grandes de Europa.

La lista está formada por Mikel Arteta (Arsenal), Luis de la Fuente (España), Unai Emery (Aston Villa), Vincent Kompany (Bayern Múnich) y Luis Enrique (PSG). Destaca la presencia de cuatro entrenadores españoles, con Kompany como único técnico extranjero. Por méritos, Luis Enrique, campeón de la Champions con el PSG, y Luis de la Fuente, campeón del mundo con España, aparecen como dos de los principales candidatos al premio.