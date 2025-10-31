Lamine, Lewandowski y Olmo apuntan al Elche

Nuevo entrenamiento del Barça y por fin felices noticias para Hansi Flick. El técnico alemán ha podido contar con Robert Lewandowski y Dani Olmo, que están saliendo de sendas lesiones, además de Lamine Yamal, quien arrastra molestias en el pubis.

Lamine Yamal, por tanto, estará a disposición de Hansi Flick para el encuentro del domingo ante el Elche (18.30 h.) una vez se ha recuperado del gran esfuerzo que debió hacer en el Bernabéu en el último partido de Liga para aguantar todos los minutos.

Por su parte, Lewandowski y Dani Olmo están pendientes de recibir el alta médica. Ambos están avanzando de forma muy positiva de sendas lesiones musculares y podrían tener el visto bueno médico para la convocatoria de este domingo.

De todos modos, la prudencia sigue mandando y la decisión se tomará en función de sus sensaciones en el último entrenamiento de este sábado en la Ciutat Esportiva.

Flick volvió a recurrir a los jóvenes del Barça Atlètic para completar la sesión. Los porteros Kochen y Eder Aller estuvieron sobre el césped, al igual que Dro, Toni Fernández y un Xavi Espart que se está consolidando en la dinámica del primer equipo. Sus prestaciones están gustando ya que puede actuar tanto de centrocampista como de lateral derecho.

Con las recuperaciones de Dani Olmo y Lewandowski, Hansi Flick puede compensar en parte la acumulación de bajas. La última de ellas y más dolorosa, la de Pedri González, quien no podrá jugar como mínimo hasta después del parón.

Christensen y Raphinha también se están recuperando de sus lesiones musculares, mientras siguen las bajas de larga duración de Ter Stegen y Gavi, así como la de Joan Garcia, si bien el meta catalán está cerca de reaparecer.