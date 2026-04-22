¡Lamine se lesiona marcando de penalti en el partido del Barcelona contra el Celta!

Lamine Yamal fue uno de los mejores jugadores del FC Barcelona contra el Celta de Vigo en una mala primera mitad del equipo de Hansi Flick. El conjunto gallego dio mucha guerra a los culés, pero el genio de Rocafonda desencalló el encuentro. Forzó un penalti tras una gran combinación con Dani Olmo... Y él mismo se encargó de transformarlo. Rápidamente, sin embargo, pidió el cambio y se tiró al suelo.

Fue una acción muy desafortunada. El Barça sudó de lo lindo para marcar el primer tanto de la noche y adelantarse en el marcador ante un combativo Celta. Lamine, tras dos buenos intentos durante la primera mitad que se marcharon desviados por milímetros, se encargó de marcar el camino del triunfo blaugrana. Provocó una pena máxima y no perdonó frente a Radu, pero ni le dio tiempo a celebrarlo. Notó molestias en los isquiotibiales de la pierna izquierda y se dejó caer. Requirió la asistencia de los servicios médicos pidiendo él mismo el cambio.

Aunque pudo abandonar el terreno de juego por su propio pie, Lamine ni intentó continuar jugando. Habló con Flick justo después de dejar el 'verde' y, después, enfiló el camino de vestuarios claramente contrariado.

Las primeras exploraciones determinaron que el canterano sufre una rotura muscular y, por consiguiente, existe lesión. En las próximas horas se someterá a las pertinentes pruebas médicas para determinar el alcance de estos problemas físicos, pero las sensaciones iniciales no son buenas. Según 'Catalunya Ràdio', el '10' lo tendrá muy complicado para estar en el clásico del próximo 10 de mayo.

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Tras quedar eliminado de la Champions League, el Barça quiere certificar cuanto antes el título de Liga. Veremos durante cuánto tiempo no puede contar sin su estrella o incluso si el '10' puede volver a enfundarse la elástica blaugrana esta temporada. El club priorizará la salud del futbolista en todo momento, independientemente del Mundial que empezará dentro de 50 días.