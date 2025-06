Lamine: "No jugaría en el Real Madrid, imposible"

Descarado en el campo y desacomplejado fuera de los terrenos de juego. Lamine Yamal Nasraoui es la gran aparición futbolística de los últimos años y todas sus jugadas en el césped y palabras fuera del verde generaran mucha expectación. Concentrado con la selección española de Luis de la Fuente, Lamine ha concedido una entrevista a la Cope en la que habla claro.

Lamine Yamal habla como juega, sin miedo. El temor a meter la pata se lo dejó en casa. Lamine es sincero, directo y claro. Ofrece espectáculo en los partidos y en las entrevistas. Y los periodistas intentan sacar titulares jugosos. Lamine no renuncia a jugar este partido aunque sabe regatear tan bien como cuando encara al lateral izquierdo más en forma del momento.

¿El Real Madrid?

Son nueve segundos del fragmento de una pregunta que le formulan en el transcurso de la entrevista. El periodista Miguel Ángel Díaz le interroga sobre un supuesto futuro en el eterno rival del Barça. es una secuencia que dejará tranquilos a los seguidores culés y que muestra su compromiso con el club que le formó desde que era prebenjamín. Estos son los nueve segundos de conversación: ¿En algún momento de tu carrera deportiva te plantearías jugar en el Real Madrid? No. ¿Imposible? Imposible. ¿que se olviden? Asiente.

Raphinha y Lamine firmaron un partido absolutamente estelar / Javi Ferrándiz / SPO

Tema cerrado. Si el Real Madrid quiere fichar al mejor jugador del mundo tendrá que quedarse con las ganas y consolarse con buenos futbolistas que están lejos de la magia del prodigio de Rocafonda.

El balón de oro

Otro tema inevitable es el del Balón de Oro. Juanma Castaño le cuestionó sobre si el partido del jueves entre España y Francia puede ser clave para la elección del mejor futbolista del planeta. Lamine jugó aquí a la contra: "Si tú tuvieras que dar el Balón de Oro, ¿A quién se lo darías: Al que gane el jueves o al mejor jugador del Año? Yo votaría al mejor jugador del Año, pero si os lo queréis jugar el jueves, nos lo jugamos el jueves. Yo se lo daría al mejor jugador del año, y me lo guardo para mí".

Lamine fue entrevistado por Juanma Castaño / Cadena Cope

Cuando al crack de La masia le insisten en la importancia de ganar este trofeo individual, Lamine se revuelve con otra respuesta genial: "No pienso en el Balón de oro, pienso en ganar. Si el año que viene gano la Champions y el Mundial llegará...Hay que disfrutar y que llegue cuando tenga que llegar"

Críticas que motivan

Lamine ha explicado que no se preocupa en exceso por todos los comentarios y opiniones que despierta su figura aunque reconoce que sus amigos le hacen llegar algunas críticas o detalles concretos de lo que se habla de él: "Mis amigos me mandas cosas malas por TikTok 20 minutos antes de los partidos, saben que eso me motiva"

Y puso un ejemplo espectacular: "Contra Francia en la Eurocopa, estaba durmiendo en el autobús y me llamó mi amigo para decirme: 'Acuérdate de lo que te ha dicho Rabiot', y yo le dije: 'Que sí, que me acuerdo'". Lamine explicó que tuvo tiempo en el partido de cruzar una mirada con este amigo que le recordó lo que había asegurado el jugador francés antes del encuentro.

Olmo celebrando con Lamine en la Eurocopa / EFE

Otras perlas que ha dejado Lamine en su charla con Juanma Castaño son estas: "Noto que los defensas me tienen más respeto". También es significativo lo que explica sobre el Barça y la mentalidad de los culés: "Estamos mejorando, pero tenemos que creernos nosotros mismos que somos los mejores. Cuando el Real Madrid perdió contra el Arsenal, la gente pensaba que podían remontar. Y cuando nosotros empatamos contra el Inter, la gente dudaba. Eso es lo que hay que cambiar". Reflexión interesante de un jugador que puede ayudar a cambiar esta mentalidad que se arrastra desde hace tiempo.

Los mejores de la Champions

En un test sobre la champions Lamine ha respondido con naturalidad sobre quiénes han sido los mejores de esta última edición de la Liga de Campeones.

Mejor portero: Donnarumma

Mejor defensa: Pacho

Mejor centrocampista: Pedri y Vitinha

Mejor delantero: Raphinha

Mejor entrenador: Luis Enrique