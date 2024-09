Lamine: "Jugar contra un perro es lo más difícil"

Lamine Yamal, a sus 17 años, fue nominado al Balón de Oro 2024 y al premio Kopa, correspondiente al mejor jugador joven. En un 'boom' después de ganar la Eurocopa y tras un gran año en el Barça, el canterano azulgrana está ganándose un sitio entre los mejores del mundo. En una entrevista a L'Èquipe, Lamine Yamal habló sobre sus inicios en el fútbol, que iniciaron desde muy pequeño.

"Siempre iba con mi pelota a todas partes. La llevaba en una bolsa al colegio. En clase la escondía porque la profesora no me dejaba tenerla", declaró el extremo del Barça. "Jugaba contra perros, siempre corría con ellos y jugar contra un perro es lo más difícil", afirmó Lamine Yamal. Jugar en la calle fue, para él, un hecho muy importante: "Jugar en la calle, uno contra uno, me quitó el miedo de jugar ante gente mayor. Ellos tenían 20 años y yo 11″.

La llegada al Barça

Llegó a la cantera azulgrana desde muy joven y asegura que aprendió a jugar mejor en La Masia: "Cuando llegué tenía ese uno contra uno, pero no tenía control. Jugar en equipo, jugar más rápido o más lento, eso lo aprendí en el Barça. Es el club que mejor trata a los jugadores". Lamine Yamal siempre se ha mostrado muy maduro en el césped, aunque al principio afirma que le costó: "Me daba vergüenza el primer día que entré al vestuario del primer equipo. Estaba muy nervioso. Poco a poco fui perdiendo la vergüenza y cuando debuté no estaba nervioso".

Desde pequeño admiraba a los futbolistas del Barça del momento, como “Neymar, que estaba en el Santos, obviamente Messi, Villa, todo ese Barça. Fueron los primeros partidos que vi y mis primeros recuerdos de fútbol”. Sus comparaciones con Messi son evidentes, por posición, calidad, juventut y ambos con una zurda mágica. "Que te comparen con Leo Messi, lo mejor es no fijarte, pero no me molesta. Si te comparan con el mejor jugador de la historia es que algo estás haciendo bien", confirmó Lamine Yamal.

El extremo espera seguir haciendo camino en el mundo del fútbol, aunque con su edad ya tiene una Eurocopa y varios récords a su nombre: "Soy un chico que no me gusta relajarme e ir sobrado. Me gusta que sea más difícil. Prefiero no jugar, a jugar todo. Prefiero tener un legado, tener tu carrera". El presente, y sobre todo, el futuro del fútbol tiene un hueco reservado para Lamine Yamal, que sin miedo y con mucha personalidad va dando pasos de gigante en su carrera.