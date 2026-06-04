Lamine Yamal rompe la banca

El valor de mercado de Lamine Yamal no para de crecer, ni siquiera con la lesión en el bíceps femoral que lo alejó de los terrenos de juego en el tramo final de la temporada. Según el CIES, la estrella del FC Barcelona y de la Selección está valorada en 358 millones de euros, prácticamente 131 'kilos' más que su perseguidor, Erling Haaland (227M). Asimismo, su precio ha subido 15 millones respecto a la última actualización, que tuvo lugar en enero.

El español y el noruego son los dos únicos jugadores que sobrepasan los 200 millones de euros, pues el tercero en esta lista, Kylian Mbappé, cuenta con un valor de mercado de 165,7 'kilos'. El 'top-5' lo cierran dos futbolistas originarios de Inglaterra: Michael Olise, que representa a Francia pero nació en Londres, con un precio de 140,5 millones, y Morgan Rogers, con un coste de 136,8 'kilos'.

Jugadores con mayor valor de mercado Lamine Yamal: 358,1M Erling Haaland: 227,3M Kylian Mbappé: 165,7M Michael Olise: 140,5M Morgan Rogers: 136,8M Désiré Doué: 133,2 M Kenan Yildiz: 133M Nico O'Reilly: 125M Arda Güler: 124,8M Pau Cubarsí: 124,6M

Entre los diez primeros también se encuentra el madridista Arda Güler con un valor de 124,8 millones, mientras que cierra el 'top-10' Pau Cubarsí, con un precio de 124,6 millones. De hecho, el central catalán es el defensa con mayor valor de mercado del mundo, por delante de Dean Huijsen (112M) y William Saliba (97,4M). En la lista de los diez zagueros con mayor precio se encuentran Eric Garcia (75,7M) y Raúl Asencio (74,9M).

Pedri, por su parte, lidera la lista de los centrocampistas, pues Güler entra en en el ránking como mediapunta. Pese a que el canario no está entre los diez futbolistas con mayor valor de mercado, su precio alcanza los 120,6 'kilos', tres más que su perseguidor, Joao Neves. Además, Joan Garcia se encuentra en la segunda posición en la clasificación de los porteros, con un valor de mercado de 78 millones de euros, solo 1,5 menos que Donnarumma, que encabeza la tabla.

Por otro lado, Jude Bellingham es el jugador que ha perdido mayor valor de mercado en comparación a junio de 2025. Actualmente, su precio es de 120,3 millones de euros, mientras que hace un año costaba 233,8 'kilos'. En el lado contrario está Yan Diomandé, cuyo valor se ha disparado: de los dos millones cuando aún jugaba en el Leganés hasta los 118,7 millones actuales.