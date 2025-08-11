FC BARCELONA
El Lamine más goleador asusta con el ‘10’
El delantero termina como pichichi del equipo la pretemporada con cuatro goles y un físico cada vez más dominante
“Puede llegar a ser tan dominante como Leo”. Cesc Fàbregas, que ya jugaba con Messi cuando solo eran niños, fue contundente con sus pronósticos con Lamine en la previa del Gamper. El partido le dio la razón con dos goles del extremo que desnudaron al Como.
“El techo de Lamine es el que se ponga él”, concedió Sergi Roberto, que lo sufrió en sus carnes el domingo tras tenerlo como compañero en el Barça. “Tiene una proyección increíble para la edad que tiene. Le animo a que siga con la misma dinámica y estoy seguro de que hará grandes cosas en este club”.
Lamine ha confirmado durante la pretemporada que el siguiente paso en su carrera pasa por multiplicar sus cifras goleadoras. Hasta ahora, en el debate sobre el mejor del mundo, los más críticos recurrían a esta faceta para argumentar que había otros futbolistas más decisivos. De momento, en esta pretemporada se ha visto un Lamine más fuerte, más rápido y con más puntería. Cuatro goles (dos ante Seoul y dos ante el Como) que lo convierten en el pichichi de la pretemporada del Barça. La temporada anterior ni siquiera se estrenó como goleador en la pretemporada.
Goles inverosímiles
Desde su irrupción en la élite, a Lamine le ha ido acompañando el relato de que es un futbolista de goles importantes en noches grandes. También que es un futbolista al que le resulta más sencillo marcar goles inverosímiles que convertir los que no son bonitos. La temporada pasada marcó 18 goles y dio 25 asistencias. En otras palabras: produjo 43 goles, unas cifras astronómicas claves para entender la temporada del Barça.
La evolución de Lamine, que todavía tiene solo 18 años, sigue dando vértigo y resulta imposible hacer pronósticos. Jordi Cruyff desveló hace unas semanas, en una entrevista a SPORT, como tuvieron que frenar a Xavi, que le veía absolutamente preparado siendo un niño. “Dijimos: ‘Xavi, tiene 15 años y no está protegido. Si juega diez partidos y saca lo que estamos viendo que tiene... no tiene contrato. Le estamos poniendo en el mercado sin tenerlo protegido”.
Lamine terminó debutando a los 15 años y desde entonces no ha dejado de asombrar a los aficionados al fútbol. Tres años después, ya lleva el 10 en la espalda y, si logra dar el salto goleador que apunta, no tendrá rival.
