"Lamine está bien, sabe lo que genera y el Barça puede estar tranquilo"

El Barça se medirá este fin de semana al sorprendente Elche. El cuadro ilicitano aterrizará en Montjuïc con una nutrida representación de jugadores y técnico con reciente pasado azulgrana. Uno de los posibles protagonistas del gran duelo, con permiso de Eder Sarabia, no es otro que Héctor Fort. El lateral, cedido al Elche hasta final de temporada, lucha en las últimas semanas por ganarse poco a poco un mayor protagonismo en el equipo.

Héctor, en declaraciones al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, se mostró esperanzado de asumir un doble reto este domingo frente al Barça. "Estaré feliz de volver a ver amis amigos. Y, además, estaría encantado de tener que frenar a Lamine. Es mi amigo y es posible que en alguno de los duelos incluso salga perdiendo", señaló en tono irónico.

Precisamente, en referencia a toda la polémica originada alrededor de Lamine desde la disputa del Clásico de la pasada semana, Héctor quiso transmitir un mensaje de máxma tranquilidad a todo el barcelonismo. "Lamine está bien, es perfectamente consciente de todo lo que genera y el Barça puede estar tranquilo".

El ahora defensa ilicitano se mostró contrariado por todo el revuelo organizado con Lamine y los distintos enfrentamientos con jugadores del Real Madrid. "No hay que preocuparse con Lamine. Él está centrado y la gente lo que tiene que hacer es disfrutar con su juego. Es una maravilla".

Cuestionado sobre el irregular momento que vive el Barça y las opciones del Elche para sorprender al conjunto de Flick en Montjuïc, Héctor se mostró escéptico. "El año pasado se ganaron muchas cosas y esta temporada es complicado mantener el mismo nivel. Sé que el Barça está trabajando bien, el equipo superará esta pequeña mala racha y recuperará su mejor nivel".

El canterano de solo 19 años se alejó de cualquier tipo de polémica por la falta de confianza de Flick y constató que ahora es el momento de adquirir mayor madurez y corregir algunas cuestiones futbolísticas pendientes. "Solo tengo 19 años y mucho margen de mejora. Estoy trabajando para progresar a nivel defensivo, ser más agresivo y cuestiones de tipo posicional. A Xavi se lo debo todo por hacerme debutar y tener su confianza. Con Flick hablamos, como con todos los entrenadores, pero igual es buscaba otras cosas que sí le daban otros compañeros".