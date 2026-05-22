Lamine, Gavi, Lewandowski y compañía se lo pasan en grande con Bad Bunny

El Barça ha ganado LaLiga con total merecimiento y sin dejar de lado sus obligaciones, porque hay un último partido este sábado (21.00 horas) en Mestalla, sí es cierto que los futbolistas azulgranas se están divirtiendo antes de este final de temporada de clubes. Primero fueron las celebraciones por el título con una multitudinaria rúa, después la cena de jugadores, staff, directivos y familiares en Castelldefels, para después, pasarlo en grande en PortAventura y este viernes, acudir varios jugadores al concierto de Bad Bunny en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc. Las canciones del puertorriqueño son de las más escuchados en un vestuario muy joven y el hecho de que el show empezara pronto, a las 20.00 horas, ha propiciado su asistencia.

Los más privilegiados, como Lamine Yamal, Gavi o Dani Olmo, tuvieron la oportunidad de disfrutar del concierto desde La Casita, una de las estructuras del tour 'DeBÍ TIRAR MáS FOToS' en el mismo escenario. Precisamente, a Lamine y Gavi, que tienen una gran amistad, ya se les vio pasándolo de miedo en las atracciones que liberan más adrenalina de PortAventura, el Shambala. Lamine acudió al Olímpic acompañado de su pareja, la influencer sevillana Inés García.

También estuvieron en el concierto Robert Lewandowski y Wojciech Szczesny . Los dos polacos de la plantilla del FC Barcelona llegaron juntos con sus respectivas parejas. Y Pedri, por su parte, de decantó por estar en pista, tal y como grabó desde sus propias redes sociales.

pablogavi

Bad Bunny está rompiendo récords con su gira mundial DTMF, que este viernes estará en Barcelona y repetirá mañana sábado para, posteriormente, desplazarse a Madrid, donde hará hasta 10 conciertos, todos ellos en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, la casa del Atlético de Madrid.

Bad Bunny, en Montjuïc / X

El vestuario del Barça es muy heterogéneo en cuanto a gustos musicales, y se escucha de todo, pero el regaetton de Bad Bunny nunca falta, sobre todo si el DJ, como suele ser habitual, es Lamine Yamal.

Bud Bunny ha aparecido por el escenario a las 20.20 horas y la primera canción de su repertorio ha sido 'La MuDANZA'. Un concieto que está haciendo las delicias de todos sus seguidores.