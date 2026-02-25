Lamine y Gavi eligen a su luchador favorito de WWE

Lamine Yamal y Gavi pasan mucho tiempo juntos. Los dos futbolistas del FC Barcelona són dos personas muy cercanas, amigos desde pequeños, más allá del terreno de juego. Este miércoles se reunieron en la Ciudad Deportiva, para realizar una sesión de fisioterapia. El centrocampista afronta la recta final de su recuperación después de pasar por quirófano el pasado 23 de septiembre, tras resentirse de la rodilla operada la temporada anterior.

El jugador fue intervenido por el doctor Joan Carles Monllau bajo la supervisión de los servicios médicos del club para solventar las molestias. La semana pasada realizó parte del entrenamiento con el grupo y no hay tempos marcados con el de Los Palacios. Flick está muy pendiente de sus sensaciones y de si los médicos y recuperadores dan luz verde al staff para volver a convocarlo.

El andaluz es una de las piezas importantes dentro de la caseta del primer plantel azulgrana. Tiene conexión con la parte más joven del vestuario, pero también una gran química con Lewandowski, con Raphinha, con Ronald Araujo, aunque su mejor amigo, es Lamine.

La WWE, la infancia de todos

Tal y como compartió el centrocampista en sus redes sociales, aparece junto a Lamine con un filtro que aparece un listado de luchadores de WWE. Los jugadores del FC Barcelona realizaron un “blind ranking”, en el que debían ordenar a diferentes superestrellas de WWE sin saber cuáles aparecerían después. El video despertó mucha nostalgia entre los aficionados.

Para algunas personas, la WWE marcó su infancia. Rivalidades épicas, movimientos finales imposibles y luchadores que eran referentes, héroes y villanos inolvidables. Ver los combates en televisión era casi un ritual. Personajes como Hulk Hogan o The Undertaker trascendieron el ring y se transformaron en iconos populares.

La empresa comenzó oficialmente bajo el nombre de WWWF en 1963, pero fue en los años 80, bajo la dirección de Vince McMahon, cuando explotó a nivel internacional. Desde entonces, generaciones enteras han crecido imitando llaves, celebraciones y entradas musicales en patios de colegio y salones de casa.

Gavi y Lamine eligen a sus luchadores

En la dinámica viral, Gavi no dudó en colocar a The Undertaker en el número uno, pese a que fue el primer luchador que apareció en el juego. Conocido como “El Enterrador” y una de las figuras más respetadas de la historia de la compañía.

Por su parte, Lamine Yamal mostró dudas cuando apareció Randy Orton. El extremo de Rocafonda confesó considerarlo el “GOAT” de la WWE, lo que provocó cierto arrepentimiento por no haberle reservado el primer puesto. También aparecieron nombres como John Cena, quien terminó tercero, y Cody Rhodes, considerado la cara actual de la empresa, pero ubicado en la última posición.

El ranking final fue este:

The Undertaker Randy Orton John Cena Edge Big Show Hulk Hogan Seth Rollins Kofi Kingston Brock Lesnar Cody Rhodes

Noticias relacionadas

Y para vosotros, ¿cuál era tu luchador favorito de WWE?. Lamine y Gavi, saben mucho.