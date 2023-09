Lamine: flores en Mallorca y 'ramos' antes de la renovación

La titularidad del atacante frente al Sevilla se decidió justo después del Mallorca-Barça No le computará oficialmente, pero el joven delantero provocó el tanto del triunfo ante los andaluces

Lamine Yamal no deja de acumular buenas noticias en los últimos días. El canterano celebró con victoria su regreso a la titularidad justo antes de firmar su renovación con el Barça hasta 2026. Su gran actuación el martes en Mallorca le abrió las puertas del once. Tanto fue así que Xavi decidió el mismo martes por la noche que el joven talento sería de la partida ante los andaluces.

Lamine cuajó una gran segunda mitad en Son Moix, asumiendo el peso ofensivo de un Barça que rescató un punto gracias al tanto de Fermín en el tramo final. La facilidad con la que el extremo desbordó una y otra vez asombró a todos. También a un Xavi que, pese a querer ir con calma con él, no pudo -ni quiso- resistirse a utilizarlo de inicio contra el Sevilla. Ese mismo martes, impresionado con la actuación de Lamine, el de Terrassa ya decidió que Yamal ocuparía el extremo derecho este viernes.

Es cierto que el de este viernes no fue su mejor exhibición, pero sí suficiente como para salir en la foto del gol. Un gran centro de Ferran lo conectó Lamine de cabeza, con la fortuna de que Sergio Ramos se introdujo el partido en su propia portería. De las flores de Xavi en Mallorca, el atacante de 16 años pasó a los 'ramos' de cara a gol. Ovacionado al ser sustituido, a Lamine se le vio feliz tras el pitido final. Así lo demostró buscando a alguno de los suyos en la grada de Montjuïc.

🎞️ 2016 — Sergio Ramos and 9 year old Lamine Yamal enter the pitch together…



😄 2023 — Sergio Ramos and Lamine Yamal both start for Barça-Sevilla tonight.



🎥 @Golpic.twitter.com/ywsNjeK05z