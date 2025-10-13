Lamine y Fermín ya entrenan con el grupo: "De vuelta y ganando"

Hansi Flick empieza a recuperar efectivos importantes de cara a los próximos encuentros. Lamine Yamal y Fermín López se han entrenado con el grupo en la sesión matinal de este lunes y apuntan a Girona.

El pasado 3 de octubre el Barça comunicó que habían reaparecido las molestias en el pubis de Lamine. El delantero completó el encuentro ante el PSG, pero fue desconvocado con la selección y se perdió el duelo en el Pizjuán. Desde entonces, ha estado haciendo tratamiento conservador y las molestias se han reducido tanto que ya se entrena con el grupo y apunta al duelo ante el Girona del sábado.

Fermín ha sido la otra buena noticia de la sesión y parece que la lesión muscular en el psoas ilíaco izquierdo que sufrió ante el Getafe ya está olvidada. El club anunció la lesión el pasado 22 de septiembre y apuntó que estaría tres semanas de baja.

La alegría de Fermín

El mediapunta ha formado parte del equipo que ha ganado en el partidillo y no ha podido esconder su euforia: "Buah, de vuelta y ganando, ¡increíble!", ha gritado mientras se hacían la clásica fotografía del equipo ganador. En el equipo ganador también estaban Araujo, Casadó, Balde, Juan Hernández, Bernad, Adriaán Guerrero y Guillem Victor.

El que todavía no se entrena con el grupo es Raphinha, que sufrió una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho ante el Oviedo. El brasileño es el que lo tiene más difícil para recibir el alta para el duelo ante el Girona.

En la sesión, Flick también ha contado con varios futbolistas del filial como Jofre, que fue titular en la victoria del Barça Atlètic ante el Reus y que ahora lo tiene más difícil con el primer equipo porque tanto Balde como Gerard Martín están disponibles.

Guillem Víctor, Hafiz Gariba, Quim Junyent, Juan Hernández, Adrián Guerrero y Oriol Pallàs, además de los porteros Eder Aller y Emilio Bernad, han sido los otros representantes del Barça Atlètic.