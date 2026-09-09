Lamine estrena la capitanía del Barça con su primer gol de falta

Nueve de septiembre de 2026. Una fecha que quedará marcada en la historia del barcelonismo. Lamine Yamal lució por primera vez el brazalete de capitán del FC Barcelona con apenas 19 años y 58 días. Lo hizo además en una noche especial, en el estreno del equipo en la Champions League y ante su afición en el Spotify Camp Nou. Y, como si el escenario necesitara todavía un capítulo más, el '10' puso su firma al partido con un auténtico golazo de falta.

La elección de Lamine entre los cinco capitanes de la plantilla ya había sorprendido el pasado sábado. Hansi Flick había anunciado que Raphinha, Pedri, Eric Garcia, Frenkie de Jong y Lamine Yamal serían los encargados de portar el brazalete esta temporada. El de Rocafonda aparecía así, con solo 19 años, entre cuatro futbolistas con mucha más experiencia en el primer equipo. Una decisión que el propio jugador había reconocido que le llenaba de orgullo y responsabilidad.

Pero las circunstancias quisieron que el estreno llegara mucho antes de lo que podía imaginarse. Frenkie de Jong estaba lesionado y Eric Garcia cumplía sanción, mientras que Raphinha comenzó el encuentro como capitán. Pedri abandonó el terreno de juego en el minuto 63 y, ocho minutos después, en el 71', el brasileño también fue sustituido. Y ahí apareció Lamine.

Con Pedri y Raphinha ya fuera del terreno de juego, el '10' recibió el brazalete y se convirtió en el capitán más joven de la historia del primer equipo del Barça. Superó así el registro que hasta ahora pertenecía a Bojan Krkic, que había lucido el brazalete con 20 años y 56 días.

Un estreno a la altura del momento

Si el brazalete ya había convertido la noche en especial, Lamine tardó apenas seis minutos en ponerle la guinda. En el minuto 77, el canterano se colocó frente al balón para ejecutar una falta al borde del área. Una escena que recordó inevitablemente a otras épocas del Barça y que terminó con el '10' celebrando su primer gol de libre directo con el primer equipo.

Lamine tomó carrerilla, golpeó con la zurda y el balón buscó la portería de Tjark Ernst. Mika Mármol se apartó de la trayectoria y terminó facilitando todavía más que el lanzamiento encontrara camino hacia la portería. El esférico superó al guardameta del Feyenoord y acabó dentro de la red. Golazo. Primer gol de falta de Lamine con el Barça. Y, además, con el brazalete de capitán en el brazo. Su duodécimo gol en Champions, que le permite entrar en el 'top-15' de máximos goleadores del conjunto culé en la máxima competición continental.

Una imagen para guardar durante mucho tiempo. El canterano que llegó a La Masia siendo un niño empieza así una nueva etapa de su historia en el primer equipo. Una etapa en la que, por edad y por condiciones, está llamado a ser uno de los grandes referentes del Barça durante muchos años.

Lamine y Raphinha celebran el gol del brasileño bajo una tromba de agua / DANI BARBEITO

Y la noche ya había comenzado con su firma. En el minuto 3, Lamine participó en la jugada del 1-0 de Raphinha, que recibió el balón del extremo de Rocafonda antes de fabricar un auténtico golazo para abrir el marcador. Después llegó el tanto de Adeyemi y, tras el descanso, el segundo de Raphinha. El Barça dominaba y Lamine esperaba su momento. Llegó en el 77'. La primera noche europea del nuevo capitán ya tenía su fotografía.

El Barça acabaría llegando al tramo final con ventaja de 4-0, aunque el Feyenoord recortó distancias poco después con el tanto de Sem Steijn. Y, finalmente, llegó una nueva asistencia de Lamine, esta vez a Gabriel Jesús.

Para Lamine, sin embargo, el resultado quedará en un segundo plano. El 9 de septiembre de 2026 fue el día en el que el '10' se puso por primera vez el brazalete del Barça. Y decidió estrenarlo a su manera: con un golazo.