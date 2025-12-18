“Lamine se equivocó al elegir España en vez de Marruecos”

La irrupción prematura de Lamine Yamal con el FC Barcelona le hizo tener que escoger muy pronto el país que quería defender durante su etapa como jugador profesional. Si bien había crecido futbolísticamente en las categorías inferiores de la selección española, también podría haberlo hecho con la marroquí, dado que su padre nació en el país africano. A pesar de que durante el Mundial de Qatar 2022 se le vio bromear vistiendo la camiseta de Marruecos tras superar a España en los octavos de final con algunos compañeros de vestuario, acabó eligiendo el camino de la 'roja'.

Una decisión que todavía les duele a los marroquíes. En esta línea se expresó Mustapha Hadji, leyenda del fútbol marroquí que jugó 63 partidos con su selección en los que anotó 13 goles, fue escogido futbolista africano en 1998 y que además fue segundo entrenador de su país.

“Aunque juegue con España, el cariño que los españoles le tendrán nunca será el mismo que el de los marroquíes. Así que es una pena que no haya elegido Marruecos, porque si lo hubiera hecho, habría sido diferente. Es triste porque, como leí hace poco en un periódico español, algunos periodistas decían: ‘Tenemos a Pedri, queremos a Pedri, queremos a Yamal, pero no lo queremos tanto como a Pedri’. Así que eso significa que se equivocó. Me hubiera gustado que jugase con Marruecos. Siempre seguirá siendo marroquí, aunque juegue para España“, dijo en declaraciones a 'Al Arabiya Sports'.

En una reciente entrevista que concedió a ‘60 Minutes’, programa de CBS, dejó claro que nunca tuvo dudas al respecto. “Sí, estaba en mi cabeza el ‘puedo jugar con Marruecos. Justo Marruecos acababa de llegar a las semifinales del Mundial, pero en el momento de la verdad, nunca dudé. Con todo mi cariño y respeto para Marruecos, yo siempre he querido jugar una Eurocopa, jugar aquí en Europa. El fútbol europeo se ve más y está más cerca del internacional. Estando en el Barça yo quería ganar una Eurocopa que, gracias a Dios, ya lo he conseguido y ahora jugar un Mundial con posibilidades de ganarlo. Siempre le tendré cariño a Marruecos. También es mi país. La verdad que no hubiera sido nada raro ni malo jugar con ellos, pero España jugaba la Eurocopa. Yo me he criado en España y también siento que es mi país”, argumentó.