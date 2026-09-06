Lamine enciende la mascletà del Barça en Mestalla

El día después de perderse el entrenamiento por una contusión, Lamine lideró el primer golpe en LaLiga. Su ausencia 24 horas antes animó la tertulia porque hace tiempo que se practica el sobreanálisis. De Lamine se estudian sus caras y sus gestos como si fuera un misterio.

Hace unas semanas se instaló una pregunta recurrente: ¿qué le pasa a Lamine? Y en Mestalla demostró que, si había algún escéptico, su mejor versión está de vuelta. En medio de un ambiente enrarecido, entre peticiones de dimisión a Peter Lim y pañolada, el Barça irrumpió en Mestalla con una superioridad asombrosa. El equipo ha interiorizado tanto el librillo de Flick que juega de memoria y se despidió por última vez del viejo Mestalla en LaLiga con una manita.

Hasta una pieza de la magnitud de Rodri empieza a familiarizarse con lo que ha sido el Barça de Pedri. El centrocampista es un contrapunto necesario a la divertidísima imprudencia de un equipo que nació del riesgo y que sigue entregado a atacar sin cálculo.

Nadie echa de menos a un delantero centro clásico en el Barça 3.0. El de Raphinha como falso nueve y una pareja eléctrica: la que forman Lamine y Fermín, que juegan con la portería en la cabeza. El primero encuentra soluciones con la creatividad de los genios; el segundo, con la determinación de los que juegan con pasión y el cuchillo entre los dientes.

Una genialidad de Lamine

La primera genialidad de la mejor sociedad en Mestalla llegó en los primeros minutos. Fermín intercambió la posición con Lamine, que apareció por dentro, controló el balón y superó a Dimitrievski con una vaselina sutil. Un golazo que hizo enmudecer Mestalla, con Lamine celebrándolo con la mano en la oreja.

Después del gol, Lamine cogió la varita y se hizo con el partido. Un baile en el que el Valencia perseguía sombras, y en las gradas, la afición parecía disociada: los ojos en el césped, pero la cabeza en el palco porque están hartos de estos dirigentes.

Un divorcio que solo podía favorecer a un Barça que no tardó en marcar el segundo, otra vez un toma y daca entre Fermín y Lamine que acabó con el balón en un ángulo imposible. La intervención del VAR, que consideró que Lamine estaba en fuera de juego, impidió que el gol subiera al marcador.

La decisión no cambió el ánimo de un Barça enchufado que volvió a encontrar a Fermín, que esta vez no desaprovechó una gran asistencia de Gordon.

El Valencia se desmoronaba y solo conseguía pellizcar al Barça con alguna jugada al contragolpe: la más peligrosa, de Danjuma después de un error de Koundé. El francés entró por un Eric que tuvo que abandonar el campo después de recibir un golpe involuntario en la nariz con Rodri.

El Barça arrolla al Valencia

Incapaz de rebelarse ante la banda sonora ambiental y el juego del Barça, el Valencia cayó en picado en la segunda mitad. Incluso con el resultado a favor, el conjunto de Flick siguió mordiendo por dentro, con Fermín siendo un puñal, y por fuera, con un incansable Gordon y un Lamine con ganas de más.

De los pies de Lamine nació el tercero. Una gran jugada del extremo acabó con el balón en Fermín, que cedió el gol a Raphinha, que sigue con números de Pichichi.

Lo que siguió al tercer gol dejó algunas escenas de la brecha que todavía existe entre la tendencia natural de este Barça, que cuando se divierte es incapaz de pensar en las consecuencias, y Rodri, que pedía frenar un poco, como si fuera el hermano mayor de un equipo lleno de niños.

Se impuso la ambición desmedida de la juventud y llegaron dos goles más en la recta final. El primero de Pedri aprovechando una gran asistencia de Olmo y el último, el quinto y definitivo, de Lamine en posición dudosa con un regalo de Dani. Flick aprovechó para hacer debutar a Gabriel Jesus, que rozó el gol con un disparo demasiado cruzado.

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El Barça no desaprovechó la primera oportunidad de abrir brecha con el Madrid y ponerse tres puntos por delante. La víctima fue un Valencia desencajado que asistió en directo a una mascletà del Barça en el viejo Mestalla.