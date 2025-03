Lamine emula a Messi, tumba a Florentino y cierra bocas

Lamine Yamal es uno de esos jugadores que no necesitan marcar goles para justificar el precio que se paga de una entrada con la única motivación de verle sobre el césped. Su sola presencia, su estética y su magia, son suficiente excusa.

El canterano del Barça no ha pasado unos meses fáciles de cara a portería, pero ante el Benfica decidió poner punto final al susurro constante sobre su capacidad goleadora. Su primer destello, no obstante, no llevó su firma en el marcador pero la responsabilidad fue completamente suya. El Barça ya había avisado y en el ambiente se respiraba que el de Rocafonda tenía ganas de jugar.

Messi en el recuerdo

Con un gesto de veterano, mandó con la mano el movimiento de sus compañeros en una contra que convirtió en una obra de arte, un lienzo sobre el verde que muchos ya habíamos visto en el Camp Nou hace justo 15 años en las semifinales de Champions ante el Bayern cuando un tal Lionel Messi tumbó a Jerome Boateng para hundir al conjunto de Guardiola.

Esta vez, con un simple gesto, el '19' del Barça fintó un tiro desde fuera del área, dejó sentado a Florentino e impactó el balón para regalar, todavía no sabemos si de forma voluntaria o no, el primer tanto de la noche a 'O Pichihci' Raphinha.

La maravilla del de Rocafonda no se pudo degustar como merecía por la rápida reacción de los portugueses. Tan solo dos minutos después de estrenar el marcador, Otamendi, a la salida de un córner, devolvía los pies al suelo a los aficionados de Montjuïc y a los culés que vivían al partido desde sus casas.

¿Mala racha?

Hacia más de un mes que no se cantaba un gol suyo, desde la goleada en cuartos de final cuando se sumó a la fiesta en la manita al Valencia en Mestalla. Desde entonces, comentarios constantes sobre su sequía en Liga -no ve puerta desde el clásico en el Bernabéu- y su incapacidad para resolver.

El niño, sin embargo, no se pone nervioso. Porque los jugones no sufren, sonríen. En un balón que se negó a perder a la altura del córner, volvió loco a Araujo -al del Benfica- y cuando todos sus compañeros esperaban un centro endiablado de los suyos mientras buscaba el ángulo de su pierna buena, se sacó de la chistera un remate suave, una caricia al cuero que no requirió ni de potencia.

El esférico, como una bala teleridiga a cámara lenta para observar su trayectoria con facilidad desde casa, tomó la altura suficiente mientras se cruzaba el área para pasar justo por encima de la mano de Trubin y encarrilar el pase a cuartos. ¿Quién dirá ahora que no tiene gol? Ya son 12 y 17 asistencias esta temporada y, ante el Benfica, se convirtió en el jugador más joven en marcar y asistir en un partido de Champions con 17 años y 241 días. Que sigan hablando.