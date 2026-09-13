Lamine duplica su producción goleadora: siete partidos en seis goles

Lamine Yamal ha empezado la temporada mejor relacionado con el gol que nunca. El jugador azulgrana sigue dando pasos adelante en su evolución y este inicio de curso está mostrando una versión todavía más determinante cerca del área. Con los dos goles firmados ante el Levante, el internacional español alcanza ya los siete goles en sus seis primeros partidos oficiales de la temporada 2026/27.

Una cifra que adquiere todavía más dimensión cuando se compara con lo sucedido hace apenas un año. En sus seis primeras apariciones oficiales de la campaña 2025/26, Lamine había conseguido tres tantos. Ha duplicado su producción goleadora en exactamente el mismo número de encuentros.

El dato refleja el crecimiento de un futbolista que, pese a su enorme capacidad para generar juego, asistir y desequilibrar en el uno contra uno, está incorporando cada vez con mayor frecuencia el gol a su repertorio. En este arranque firma una espectacular media de más de un tanto por partido, frente a los 0,5 que registraba después de sus seis primeras apariciones del curso anterior.

De tres goles a siete

La pasada temporada también comenzó con buen pie. Lamine marcó en las tres primeras jornadas de LaLiga: vio portería ante Mallorca, Levante y Rayo Vallecano. Sin embargo, sus siguientes tres partidos oficiales terminaron sin gol: contra la Real Sociedad, el Paris Saint-Germain en Champions y el Girona.

Aquel inicio estuvo, además, condicionado por sus problemas físicos. Las molestias en el pubis alteraron su continuidad y le hicieron perderse varios encuentros, concretamente los compromisos contra Valencia, Getafe, Newcastle y Oviedo. Después regresó frente a la Real Sociedad y el PSG, volvió a parar y reapareció posteriormente ante el Girona.

El escenario de esta temporada está siendo diferente. Lamine comenzó sin marcar frente al Elche y el Athletic, pero desde entonces ha disparado sus registros. Firmó un doblete contra el Rayo Vallecano, repitió con otros dos goles ante el Valencia, añadió otro tanto frente al Feyenoord en la Champions y volvió a aparecer ante el Levante.

Son, por tanto, siete goles concentrados en sus cuatro últimos partidos, una racha que evidencia el salto que ha dado en la definición.

Lamine, con Espart / Biel Alino / EFE

Mucho más que un asistente

El crecimiento goleador supone una nueva dimensión para un futbolista que ya era decisivo por todo lo que genera a su alrededor. Lamine siempre ha destacado por su capacidad para romper defensas, atraer rivales y encontrar el último pase, pero ahora está aumentando también su presencia en zonas de remate.

El Barça no necesita que renuncie al futbolista creativo y desequilibrante que ha sido hasta ahora, sino que añada goles a todo lo demás. Convertirse también en un anotador regular multiplica su impacto en el equipo de Hansi Flick.

La comparación con el curso anterior sirve para comprobar hasta qué punto está mejorando sus números. Después de seis partidos oficiales en 2025/26 llevaba tres goles.

Lamine ya había demostrado que podía decidir partidos con una asistencia, una conducción o una acción individual. Ahora está empezando a hacerlo también con una regularidad goleadora que abre una nueva dimensión en su fútbol. Si mantiene este ritmo, la temporada 2026/27 puede llevar sus cifras a un territorio completamente nuevo.