Jordi Martí descubre el verdadero motivo de las críticas a Lamine: “Temen que después de 15 años de dominio de Messi comiencen 15 años de dominio de Lamine Yamal”

El parón de selecciones le ha servido a Lamine Yamal para desconectar. El jugador del FC Barcelona, que ya ha tocado césped y balón en la Ciutat Esportiva tras semanas con molestias en el pubis que le apartaron de la convocatoria de Luis de la Fuente, aprovechó los días libres para disfrutar de un viaje junto a la cantante argentina Nicki Nicole, su actual pareja. En redes sociales, ambos compartieron imágenes de un paseo en helicóptero por las islas de Croacia, un simple momento personal que, sin embargo, ha generado debate en torno al joven azulgrana.

Durante el programa ‘La Posesión de SPORT’, el periodista de la Cadena SER Jordi Martí ofreció una reflexión sobre la situación del futbolista, subrayando la importancia de protegerlo: “Como dijo Mbappé, cuando un jugador joven tiene 17 o 18 años, comete errores. Lo importante es tener gente a su alrededor que le diga qué hacer y qué no hacer.”

Martí insistió en que no ve nada criticable en su escapada: “No veo ningún problema en que pase unas vacaciones con su novia, pero debería haber alguien que lo guíe. Es un jugador inteligente y maduro, pero veo que el Madrid lo vigila de cerca. Todo lo que hace se exagera, y empiezan las comparaciones con Neymar, y es demasiado pronto.”

Lamine Yamal ya vuelve a ejercitarse con normalidad con el grupo / Marc Graupera/FC BARCELONA

El periodista también quiso poner en perspectiva el nivel de exposición que sufre el canterano culé: “Hay jugadores del Real Madrid que lo hicieron peor y no fueron criticados. Pero hay una extrema sensibilidad hacia Lamine Yamal, porque temen que después de 15 años de dominio de Messi comiencen 15 años de dominio de Lamine.”

A sus 18 años, Lamine Yamal está aprendiendo a convivir con una atención mediática que no siempre resulta justa. En el club lo tienen claro: el foco debe estar en su proceso de maduración y en su recuperación física. Como decíamos, hoy ya se ha ejercitado con el grupo, igual que Fermín López, y todo apunta a que podrá estar disponible para el encuentro liguero del próximo sábado 18 de octubre ante el Girona.

Mientras tanto, el de Rocafonda mantiene la calma. En un entorno de máxima presión y constante escrutinio, Lamine Yamal sigue a lo suyo: recuperarse, aprender y estar listo para dar el 100% con Flick.