Lamine se viste del mejor Neymar: su actuación más espectacular desde el Inter en números

Desde las semifinales ante el Inter en mayo no se veía a un Lamine Yamal (18 años) tan arrollador. El extremo pasó por Anoeta como un ciclón, firmando una exhibición de recursos ofensivos que evocó al mejor Neymar: siete ocasiones de gol creadas (récord personal), 11 de 14 en el uno contra uno y la permanente sensación de estar in the zone, la expresión de la NBA para describir ese estado en el que el juego fluye y el jugador resulta imparable.

En total: once regates completados y siete ocasiones creadas, un registro que no se veía en las cinco grandes ligas europeas desde que Neymar lo lograra frente al Guingamp en 2017.

Sergio Gómez fue incapaz de adivinar las intenciones de un Lamine, que protagonizó 16 acciones en campo rival, y desajustó a la Real en cada acción. Lamine incluso llegar a marcar y forzar un penalti, pero ninguna de las acciones se concretó por la intervención del VAR, que señaló fuera de juego.

El extremo azulgrana ofreció su versión más desequilibrante con un paquete de recursos inverosímil: asistencias con trivela, amagos, caños y recortes de todo tipo. "Neymar te regatea diez veces y las diez de modo distinto, y de un modo imaginativo y eficaz", dijo en su día Valdano; una definición que también vale para Lamine, que creció viendo vídeos del brasileño.

La exigencia con Lamine

El extremo ya suma esta temporada, con recurrentes problemas de pubalgia, 10 goles y 12 asistencias en 25 partidos pero se impone el relato de que no está a su mejor nivel. La mirada sobre Lamine tiene que ver con cómo consumimos todo cuando deja de ser novedad. Se le exige ser su mejor versión todo el tiempo, algo que no ocurría ni siquiera la temporada pasada.

Cuando algo es nuevo, genera ilusión y asombro; cuando se normaliza, se vuelve rutinario y cambia la vara de medir. En el caso de Lamine, el listón se ha desplazado artificialmente hacia arriba; se le exige que sea el Lamine de las semifinales contra el Inter dos veces por semana.

A Lamine, que solo tiene 18 años, se le coloca en el mismo plano que a jugadores hechos, con carreras consolidadas, y se espera que rinda al máximo en cada partido, como si su crecimiento ya estuviera completo. Ante la Real Sociedad su exhibición no tuvo premio, pero volvió a transmitir ese halo de superioridad de los jugadores generacionales.

Lamine no jugará el miércoles en la Champions por sanción. Descansará tras encadenar 20 partidos consecutivos, completando el 93% de los minutos posibles. Una baja muy sensible que abre las puertas de la titularidad a Roony.