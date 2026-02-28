Lamine desvela que no solo sufría pubalgia: "No era feliz"

Lamine Yamal aseguró que estaba especialmente contento por la victoria lograda contra el Villareal pese a que él brilló con luz propia con tres goles. "El rival es muy bueno, van terceros y no era fácil", dijo.

Los tres goles fueros especiales, siendo el segundo de una especial belleza. El propio Lamine explicó las claves de este tanto. "Había que tener calma porque el que decide donde voy soy yo. Primero fue con Cardona y luego Moleiro, que casi me la quita pero el disparo entró. ¿La belleza del disparo? Tenía que entrar alguna", dijo entre sonrisas

Cuestionado si la racha goleadora forma parte de su madurez como futbolista, Lamine entiende que sí. "Cada vez veo más puerta. Algunos quieren que con 16 años meta 100 goles. Yo también, pero no es posible".

Sobre el tercero desveló una conversación que mantuvo con Tek (Szczęsny) al final del partido: "El pase de Pedri es impresionante aunque yo lo controlo mal. Lo he hablado con Tek: Pedri ha cambiado el partido".

El momento de felicidad

Hasta que llegó la pregunta clave: ¿La pubalgia está olvidada? "Sí, pero entonces era una mezcla de todo. No me encontraba bien, no era feliz, era una mezcla de muchas cosas. Desde hace una semana tengo felicidad jugando, he recuperado la sonrisa".

Al ser cuestionado por si ahora se estaba viendo la mejor versión de Lamine, el jugador no quiso mojarse. Y agregó que el cambio estaba pactado con el entrenador: "El pacto era que si marcaba el equipo pero le he dicho que esperara a que marcara yo".

Por último, volvió a hacer referencia al encuentro "Muy contento por la victoria de hoy. No se si es de los mejores goles el segundo..... Intento disfrutar de jugar en este club, en este estadio. Intento disfrutar y cuando me salen partidos así me hace disfrutar. Cuando me han cambiado estaba mirando a mi madre...este es el club de mi vida y estoy muy contento. Contra el Atlético todo es posible, lo daremos todo... la remontada es posible. "