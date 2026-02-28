El genio Lamine destroza al Villarreal y hace más líder al Barça

Victoria relativamente plácida de un Barça que se encomendó al genio de Lamine para superar con holgura al tercer clasificado de la Liga EA Sports, el Villarreal (4-1), y dormir, por lo menos, dos noches con cuatro puntos de margen sobre el Madrid en lo más alto de la tabla. Recital brutal del '10', partidazo de Fermín y 'guinda' de Lewandowski.

Con el clima preelectoral bien candente en las afueras del Spotify Camp Nou, voluntarios de Font, Ciria y Vilajoana multiplicándose para rascar firmas a escasas horas del cierre para llegar a las 2.337 necesarias. Y con Laporta viviendo su particular baño de masas paseando desde su casa al Estadi con su séquito.

Sin arriesgar con Pedri

En lo deportivo, partido atractivo que empezaba con la noticia de que Pedri no iba a ser todavía titular pese a la baja de Frenkie de Jong. Flick prefería no arriesgar con el canario a las puertas de la vuelta de Copa ante el Atlético y tras apenas sumar un puñado de minutos después de volver de lesión. Regresaba Balde y Marc Bernal recibía la confianza del técnico alemán ante un mes y medio en el que debe ser relevante sin la figura de Frenkie.

Olmo, durante el partido / Gorka Urresola

El partido arrancaba con un Villarreal intentando hacer daño buscando el talón de Aquiles del Barça las últimas semanas, las transiciones rápidas. El Barça sufre en el repliegue defensivo ante equipos que transitan bien. Y de eso saben los Moleiro, Pepé, Gueye y compañía.

Tras un par de sustos de los ‘groguets’ llegaba la primera clara en un contraatque bien llevado por Olmo, que cedía a Raphinha y este al corazón del área para Ferran. El de Foios se dormía en el remate. Acto seguido, una aún más sencilla de un Koundé que se plantaba solo ante Luiz Junior y definía horrosamente desviado.

El show del '10'

A partir del 25’ iniciaba su ‘show’ Lamine. El genio ya venía avisando que estaba con la flecha para arriba. En el 27’ recibía una asistencia perfecta de Fermín en una transición rápida y definía a un lado lejos del alcance del arquero visitante.

Lamine celebra su gol ante el Villarreal / Alejandro Garcia / EFE

Y nueve minutos después llegaba una obra de arte. Al más puro estilo Messi, pero con el sello del nuevo ‘10’ azulgrana. Doble quiebro precioso ante Cardona y Moleiro y remate directo a la escuadra. Con el Spotify Camp Nou en pie, encendido. Antes del descanso largo Rapha tenía un libre directo que repelía como podía Luiz Junior.

Curvas para empezar el segundo tiempo

Empezaba con curvas la segunda mitad. Con una oportunidad para el 3-0 clarísima de Olmo que paraba Luiz Junior. Y luego un córner defendido de forma pésima por el Barça que desembocaba en el 2-1 de Gueye. Otro duelo más o menos controlado que se complicaba.

En el 55' jugada polémica. Pisotón bastante claro sobre Lamine que no señalaba Díaz de Mera y que acababa con un tiro a puerta de Ayoze tras una salida esperpéntica de Joan Garcia. En la zona técnica, enganchón entre Flick y Marcelino por la falta sobre el '10'. Y en el verde tangana con Raphinha de protagonista. Se caldeaban los ánimos.

Pedri-Lamine, piromusical

Pero había un genio de Rocafonda que pasaba de líos y se dedicaba a divertirse sobre el césped. Con Lamine a este nivel el Barça sí puede aspirar a todo. Y ya cuando se junta con el otro mago de Tegueste. Pase fabuloso del tinerfeño para un Lamine que volvía a demostrar que la definición también la domina aunque algunos se empeñen en decir lo contrario. 3-1 y 'hattrick' del '10'. Qué tarde.

Flick decidía retirarlo del campo para que se llevara la ovación del respetable. En esos últimos 15 minutos el Barça ya sí pudo relajarse un poco mientras buscaba el cuarto. Y llegó ese 4-1 en otro pase interior TOP del canario para Koundé, que asistía a Lewy y marcaba a placer. Tarde redonda antes de buscar una remontada épica.